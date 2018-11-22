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Половина элитного жилья в Москве оказалась не жильем 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
По итогам третьего квартала 2018 года 54 процента предложения на первичном рынке элитного жилья Москвы пришлось на апартаменты — формат недвижимости, предназначенный для проживания, но юридически относящийся к нежилым помещениям. Об этом свидетельствуют материалы компании Blackwood (есть в редакции «Ленты.ру»).
Относительно второго квартала показатель увеличился на 12,8 процентного пункта за счет вывода существенного объема новых элитных комплексов с апартаментами. К таким проектам относятся, в частности, Neva Towers в «Москва-Сити», ЖК Edison House, Maison Rouge, «Сомелье», Magnum, Sinatra и Fairmont&Vesper Residences.
В целом, в структуре высокобюджетного предложения, поступившего в продажу с июля по сентябрь 2018-го, на долю апартаментов пришлось три четверти площадей, отметили в Blackwood.
«Следствием вывода большого объема предложения на стадии низкой строительной готовности стало снижение цен в сегменте апартаментов. По сравнению с концом 2017 года в рублевом выражении оно составило семь процентов, в долларовом — 20 процентов», — говорится в материалах компании.
Средневзвешенная цена предложения на рынке элитных апартаментов к началу октября 2018-го составила 614,1 тысячи рублей или девять тысяч долларов за квадратный метр.
Ранее собственную квартальную аналитику по рынку столичной элитной недвижимости обнародовали в компании Kalinka Group. По их данным, с июля по сентябрь 2018 года в Москве было заключено на треть больше сделок с дорогой недвижимостью, чем за аналогичный период годом ранее.
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Lenta.ru , Недвижимость
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