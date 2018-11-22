Москве предсказали скачок цен на жилье

Заместитель гендиректора концерна «КРОСТ» Марина Любельская заявила «Интерфаксу» , что в 2019 году квартиры в новостройках Москвы могут подорожать на десять процентов.

По словам Любельской, рост цен ожидается уже в первом квартале нового года. Она отметила, что за 11 месяцев 2018-го средняя стоимость квадратного метра в Москве выросла на девять процентов, до 200,8 тысячи рублей.

При этом жилье бизнес-класса подорожало на 22 процента, до 240 тысяч рублей за квадратный метр.

Любельская связала рост цен на квартиры с инфляцией, курсом рубля, стоимостью нефти и ситуацией на российском рынке недвижимости (постепенный отказ от долевого строительства, увеличение выплат в компенсационный фонд и другие меры).