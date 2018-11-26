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01.11

Россияне за месяц заняли на жилье 300 миллиардов рублей 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В России продолжается рост рынка жилищного кредитования: за октябрь 2018 года граждане оформили ипотеки на 300 миллиардов рублей, что на 40 процентов превышает показатель за аналогичный период 2017-го. Об этом говорится в сообщении ипотечного регулятора «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По данным регулятора, всего за десять месяцев текущего года в стране выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 2,37 триллиона рублей. «Дом.рф» прогнозирует, что по итогам 2018-го объемы выдачи ипотеки увеличатся до трех триллионов рублей.
«Доступность ипотеки является драйвером роста рынка жилья, — отмечается в сообщении. — С ипотекой заключено 55 процентов сделок в новостройках и 46 процентов сделок на вторичном рынке».
Ипотечный портфель российской банковской системы к осени 2018-го достиг 6,2 триллиона рублей, увеличившись на четверть, подсчитали в «Дом.рф». Тем не менее, по мнению регулятора, предпосылки формирования «пузыря» на рынке жилья и ипотеки отсутствуют.
«Цены на жилье стабильны, просроченная задолженность 90+ (на 90 дней и более — прим. «Ленты.ру») составляет 1,89 процента и продолжает снижаться», — подчеркивается в сообщении.
Ранее эксперты «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) подсчитали, что средний чек по ипотеке в России вырос на десять процентов к итогам третьего квартала 2017 года. В октябре 2018-го этот показатель составил два миллиона рублей, тогда как годом ранее он находился на уровне 1,86 миллиона.
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Lenta.ru , Недвижимость
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