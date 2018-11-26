Россияне за месяц заняли на жилье 300 миллиардов рублей

В России продолжается рост рынка жилищного кредитования: за октябрь 2018 года граждане оформили ипотеки на 300 миллиардов рублей, что на 40 процентов превышает показатель за аналогичный период 2017-го. Об этом говорится в сообщении ипотечного регулятора «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру»

По данным регулятора, всего за десять месяцев текущего года в стране выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 2,37 триллиона рублей. «Дом.рф» прогнозирует, что по итогам 2018-го объемы выдачи ипотеки увеличатся до трех триллионов рублей.

«Доступность ипотеки является драйвером роста рынка жилья, — отмечается в сообщении. — С ипотекой заключено 55 процентов сделок в новостройках и 46 процентов сделок на вторичном рынке».

Ипотечный портфель российской банковской системы к осени 2018-го достиг 6,2 триллиона рублей, увеличившись на четверть, подсчитали в «Дом.рф». Тем не менее, по мнению регулятора, предпосылки формирования «пузыря» на рынке жилья и ипотеки отсутствуют.

«Цены на жилье стабильны, просроченная задолженность 90+ (на 90 дней и более — прим. «Ленты.ру») составляет 1,89 процента и продолжает снижаться», — подчеркивается в сообщении.

Ранее эксперты «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) подсчитали, что средний чек по ипотеке в России вырос на десять процентов к итогам третьего квартала 2017 года. В октябре 2018-го этот показатель составил два миллиона рублей, тогда как годом ранее он находился на уровне 1,86 миллиона.