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Продажи новостроек в Подмосковье упали почти на 10% 

РИА Недвижимость 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Продажи новостроек в Подмосковье упали за десять месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 10%, следует из статистики управления Росреестра по Московской области.
"За десять месяцев 2018 года зарегистрировано 69,8 тысячи договоров участия в долевом строительстве. Это на 9,3% меньше, чем за тот же период прошлого года", — говорится в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, в октябре Росреестр зарегистрировал в области почти 8,1 тысячи долевых договоров (ДДУ), что на 26% больше результатов сентября, но на 7% меньше, чем в октябре прошлого года.
Количество ипотечных сделок, по данным ведомства, выросло в Подмосковье за десять месяцев на 3% — до 226,4 тысячи. В частности, в октябре управление зарегистрировало 26,2 тысячи ипотек, что на 33% больше итогов сентября, но в годовой динамике прирост составил только 4%.
РИА Недвижимость: последние новости
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Росреестр , Недвижимость
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