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Только для своих 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Павел Головкин / AP
Последний месяц года — нервное время для тех, кто хочет отметить праздник не дома, но до сих пор не определился, где же именно. Для владельцев недвижимости, предлагаемой в посуточную аренду, это время тоже нервное, но и очень прибыльное: спрос огромный, а цены — с «праздничным» коэффициентом. Какие расценки на новогоднюю аренду установили владельцы российских квартир и домов в декабре 2018-го, разбиралась «Лента.ру».
Наценка на праздник прямо зависит от спроса и от наличия конкурентов в локации. Так, в популярном у туристов Суздале цены на некоторые предложения в Новогодние каникулы повышаются в четыре раза от «будничного» минимума — а все потому, что при стабильном высоком спросе предложение очень ограничено. Так что за номер, который в ноябре стоит четыре тысячи в сутки, на каникулах придется выложить все 12.

Верхняя планка

Хотя и это, конечно, не предел. Специалисты ЦИАН проанализировали свою базу предложений в аренду и составили свой рейтинг городов России с самыми высокими аппетитами квартировладельцев. На первом месте — не Золотое кольцо, а Москва. Если точнее, Новая Москва — аренда загородной резиденции на двое новогодних суток здесь обойдется отмечающим в сумму до 700 тысяч рублей. По верхней планке можно арендовать коттедж в 1,5 тысячи квадратных метров, с сауной, баней, хамамом, бассейном и джакузи.
Видимо, предложение для бескомпромиссных патриотов (ну, или для невыездных). Для сравнения: по статистике туристического сервиса «Слетать.ру», в прошлом сезоне средняя стоимость пяти-семидневного новогоднего путешествия на двоих взрослых (с перелетом из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле) по России составила 68-69 тысяч рублей. Средняя поездка в Таиланд, Вьетнам или Шри-Ланку с теми же параметрами стоила 150-165 тысяч рублей, в Турцию — 65-80 тысяч, в ОАЭ — 100-115 тысяч, в Китай или Индию— 120-130 тысяч, Чехия обошлась отдыхающим примерно в 85 тысяч рублей.
В Ленобласти тоже есть где потратить деньги — самый дорогой «новогодний» коттедж, по статистике ЦИАН, сдается за полмиллиона. Аналогичная верхняя ценовая планка и в Подмосковье. Московский дом гораздо просторнее (1000 квадратных метров против 300), но северный выигрывает по шику — в качестве одной из «фишек» владельцы указывают, ни много ни мало, наличие золотого унитаза. Застрахован ли он, не уточняется.
Оттянуться богато можно и за пределами двух столиц, и хотя ценник сразу падает почти в два раза, все-таки возможность потратить за пару суток несколько сотен тысяч рублей в регионах есть.
Проще всего, по данным ЦИАН, с этой задачей справиться в Калужской области — здесь самый дорогой «новогодний» дом обойдется съемщикам в 265 тысяч рублей за двое суток. В 500-метровом доме есть бильярд, каминный зал, баня и бассейн, а на территории устроен детский городок.
Владельцы крымской недвижимости, как ни странно, в своих притязаниях оказались скромнее калужан: всего 250 тысяч за настоящий замок с видом на горы. Сауна, два бассейна, бильярдная — все как полагается.
В десятку самых дорогих регионов по аренде домов на Новый год попали Нижегородская и Владимирская области (180 и 165 тысяч рублей соответственно), Петербург (150 тысяч), а также Тверская (141 тысяча) и Рязанская (125 тысяч) области.
Места с 11 по 18 в порядке убывания заняли Алтайский край, Новосибирская область, Ярославская область, республика Карелия, Псковская область, Карачаево-Черкесия, Свердловская и Самарская области. Во всех перечисленных регионах верхняя планка «новогодней» аренды находится в пределах 100-120 тысяч рублей за двое суток. 19 и 20 строчки достались Новгородской и Костромской областям с показателями в 88 и 85 тысяч рублей.

Эконом-вариант

Впрочем, шикануть как в последний раз нацелена относительно небольшая прослойка россиян. В основном отдыхающие стремятся сэкономить. «Сейчас стоимость имеет большое значение. Шикарные виллы остались в прошлом», — констатирует основатель Sochi Concierge Наталия Сухомлинова.
Аналогичную стратегию россияне выбирают и при покупке туров, добавляет Анна Виноградова, президент ассоциации по защите прав и интересов туристов, владельцев туристической инфраструктуры и собственников таймшер-продуктов НКО «Рустайм»: «В целом, россияне выбирают или низкобюджетные туры, или поездки по системе „все включено“ — они хотят изначально понимать, во сколько обойдется новогодний отдых».
Статистика, предоставленная «Ленте.ру» в OZON.travel, свидетельствует, что лидерами по спросу со стороны путешествующих на Новый год россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь, а из зарубежных стран впереди с отрывом оказалась Армения (сказываются как невысокие цены на авиабилеты и аренду жилья, так и доступные для россиян цены на еду и развлечения внутри страны).
Как рассказывает Елена Орлова, управляющий директор Platron (сервис по приему платежей, специализирующийся на оказании платежных услуг для туристического рынка), если в прошлый новогодний сезон на оплаченные перелеты по России приходилось всего 10 процентов от общего объема, то в этом году — уже 54,35 процента.
«В прошлом году российские туристы предпочитали отдыхать в теплых странах Азии, но в этом году многие остаются в стране», — говорит эксперт, уточняя, что отчасти статистика может объясняться и тем, что некоторые отложили покупку билетов и туров на последний момент.
«Средний чек заказа в этом году упал на 41 процент», — говорит Орлова.
Судя по всему, многие в этом году решили остаться в стране, но не отказываться от путешествий. Какие же города выбирают россияне для празднования Нового года? По статистике сервиса бронирования Ostrovok, в топе, как и год назад, Москва, Петербург и Сочи. В десятку вошли также Казань, Ялта, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Севастополь и Петрозаводск.
В сервисе по продаже билетов Tutu.ru рассказывают, что в этом году самые популярные новогодние направления по России у путешествующих самолетом — Сочи, Симферополь, Калининград, Краснодар и Екатеринбург (все вылеты — из Москвы).
«В среднем спрос на путешествия в новогодние праздники в этом году вырос на 7,5 процента. При этом на российские направления спрос увеличился почти на 9 процентов, а на зарубежные — на 5,5 процента, — отмечается в материалах компании. — Большинство путешественников (77 процентов) из тех, кто уже купил билеты на новогодние даты, полетят в российские города».
В топе предпочтений россиян, путешествующих по железной дороге, — Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саратов и Воронеж. Причем почти четверть всех проданных на конец ноября 2018-го «новогодних» железнодорожных билетов приходится на маршрут Москва — Санкт-Петербург, подсчитали в компании.
Средняя стоимость бронирования жилья на внутренних направлениях в период наступающих праздников составляет 18,9 тысячи рублей (против 16 тысяч годом ранее), отмечают в Ostrovok.
Желающие сэкономить по максимуму, но снять отдельное жилье, традиционно обращают свое внимание на сегмент посуточной аренды — комфортнее хостела, но дешевле отеля. Как рассказал «Ленте.ру» генеральный директор портала «Мир Квартир», в этом сегменте сейчас все еще можно найти вполне доступные варианты.
«В Москве снять самую дешевую квартиру можно от 2,7 тысячи рублей за сутки. Это будет «однушка» 35-45 метров, далеко от центра, со всем необходимым для постоя, но без развлекательных опций, на которые богаты съемные коттеджи, — рассказывает эксперт. — В Подмосковье на Новый год особенно популярны Звенигород, Сергиев Посад, Коломна. Цены здесь начинаются от двух тысяч в сутки за квартиру, в других областных городах можно найти варианты и за 1,5 тысячи».
В Петербурге «однушка» будет стоить 1,8-2 тысячи за ночь (вариант «ничего особенного»), в Ленобласти (Гатчина, Петергоф, Пушкин) — от 1,3 тысячи в сутки. Столько же придется заплатить и за жилье в основных городах Золотого кольца, а в Великом Новгороде и Угличе можно обойтись и тысячей в сутки.
«Много туристов устремляется на праздники в Нижний Новгород и Казань, где однушки и студии сдаются от 1,5 тысячи за сутки аренды, — рассказывает Луценко. — В Ялте и Сочи цены стартуют от 2,3 тысячи в сутки, Геленджик, Анапа, Крым за пределами Ялты позволяют рассчитывать на бюджет от 1,7 тысячи».
Цены на «новогодние» коттеджи, уточняет эксперт, гораздо выше, чем на квартиры, но и такая аренда может стоить вполне вменяемых денег (особенно с учетом того, что загородное жилье вместит целую компанию, и на человека расходы будут вполне посильными).
«В Подмосковье можно снять коттедж от 40 тысяч рублей за два новогодних дня, с 31 декабря по 2 января, — говорит Луценко. — Это будет небольшой домик на четыре-шесть человек, с телевизором, постельным бельем и посудой, может быть, даже с караоке и площадкой для барбекю».
В Ленобласти тот же набор можно получить уже за 30-35 тысяч за пару суток. Такие же цены и в пределах Золотого кольца.
В Великом Устюге коттеджи стоят, как в Москве, — 40-45 тысяч рублей, в Крыму и Сочи — от 50 тысяч.
«В Сочи, и особенно в Красной поляне, дороже, чем в Крыму. В нашей базе дешевле 90 тысяч рублей за 3 дня ничего не нашлось», — резюмирует эксперт.
Но есть и хорошие новости. В целом, по статистике «Мира Квартир», новогодняя аренда жилья в России обойдется в этом сезоне даже дешевле, чем в прошлом. Цены на коттеджи, выставленные в аренду на 31 декабря-1 января, сейчас на 4,5 процента, на квартиры — на 2,8 процента ниже, чем год назад.
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Анна Виноградова , Елена Орлова , ЦИАН , РИА Новости , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС , Недвижимость , Личный счет , Статьи
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