Украинцы начали скупать жилье за рубежом после инцидента в Керченском проливе

В конце ноября 2018-го резко увеличилось число граждан Украины, рассматривающих конкретные варианты покупки и аренды жилья за границей. Об этом говорится в материалах базы зарубежной недвижимости Prian.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру»

По информации риелторов, в основном украинцы интересуются объектами в Болгарии, Испании, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кипре. Резкое увеличение числа запросов из Украины в Prian.ru фиксируют с середины воскресенья, 25 ноября. Речь идет о двукратном росте по сравнению с обычными показателями воскресенья, понедельника и вторника.

«Такое поведение нельзя назвать неожиданным, — отмечается в предоставленных материалах. — Очень часто геополитика или заметные экономические потрясения влияют на интерес потенциальных покупателей. Например, во время волнений в Греции три года назад краткосрочно — примерно на месяц — в два с лишним раза вырос спрос на эту страну. Начиная со второй половины августа россияне, украинцы, казахстанцы почти в два раза чаще стали интересоваться предложениями из Турции. Такой интерес не всегда перерастает в сделки, но в данном случае мы фиксируем рост именно предметных обращений».

25 ноября в районе Керченского пролива ФСБ России задержала три корабля Военно-морских сил Украины. После этого в ряде регионов Украины было введено военное положение.

Ранее в ноябре риелторы рассказали об активности украинцев на петербургском рынке недвижимости — по данным брокеров, каждый десятый иностранный покупатель жилья в городе на Неве — украинец. Также местные объекты интересны немцам и белорусам.