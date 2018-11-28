Россияне засобирались на Кипр

Самым популярным среди российских инвесторов в недвижимость зарубежным направлением 2018 года стал Кипр. Об этом свидетельствуют материалы международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру» ).

Число российских заявок на покупку местной недвижимости ради участия в паспортной программе Кипра за год выросло на 40 процентов, отмечается в исследовании. В результате Кипр стал абсолютным лидером по спросу со стороны инвесторов из России, сместив с первого места Швейцарию.

По предварительным итогам 2018 года, россияне получат более 500 паспортов Кипра, подсчитали в Knight Frank, уточняя, что в 2013-м таких документов было выдано всего 37.

«Кипр — одно из самых популярных туристических направлений, поэтому инвесторы в большей степени заинтересованы в отелях и апарт-отелях, участии в девелоперских проектах вместе с местными застройщиками и приобретении зданий под реконструкцию, — отмечает директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева. — Данные проекты позволяют участвовать в паспортной программе страны и могут приносить солидный доход — от 20 процентов».

По данным совместного исследования компаний Henley & Partners и Knight Frank, Кипр в 2018 году стал вторым государством в Европе по доступности паспорта для иностранцев, первое место заняла Мальта.