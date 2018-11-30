Пять звезд

Когда люди мечтают о переезде в другую страну, что они представляют? Большинство — море, солнце и пальмы. Но если начать планировать «пора валить» по-настоящему, то на первый план выйдут другие заботы: работа, образование и уровень жизни на новом месте.

ООН ежегодно публикует рейтинг стран, наиболее благоприятных для жизни. Он учитывает среднюю продолжительность жизни, доступность и качество образования, уровень дохода жителей страны, состояние рынка труда и окружающей среды. На основе этих данных рассчитывается индекс человеческого развития (Human Development Index, HDI), оценивающий страны по шкале от 0 до 1. Пока ни одна из них не получила максимальную оценку экспертов, но аналитики международного брокера недвижимости Tranio рассказали «Ленте.ру» о пяти странах, которые в 2017-м подошли к заветной единице ближе всего.

Норвегия

Норвегия занимает первое место рейтинга ООН с 2000 года. Эксперты фиксируют рост благополучия в стране на протяжении всего времени, пока проводится исследование, то есть уже почти 30 лет. В 2017-м индекс Норвегии достиг рекордной отметки в 0,953.

Средняя продолжительность жизни норвежцев — 82 года. По данным ВОЗ, это на 10 лет больше, чем в среднем в мире. В Норвегии 95 процентов населения старше 25 лет имеют среднее образование, во всех школах есть доступ в интернет, а на одного преподавателя приходится в среднем по девять учеников. Кроме того, население Норвегии недавно было признано одним из самых счастливых в мире.

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Недвижимость в столице страны стоит довольно дорого: по данным портала Numbeo на ноябрь 2018-го, квадратный метр в центре Осло обойдется покупателю примерно в 7,8 тысячи евро, а аренда однокомнатной квартиры в центре города стоит 1,3 тысячи евро в месяц.

Швейцария

Индекс человеческого развития в Швейцарии чуть ниже — 0,944. Если в 2000 году эта страна занимала только четвертое место рейтинга, уступая, кроме Норвегии, Австрии и Швеции, то к 2010-му Швейцария поднялась на второе место и держится на нем с тех пор. Продолжительность жизни в Швейцарии немного выше, чем в Норвегии: в среднем 84 года.

Экономика страны преимущественно ориентирована на финансовый сектор, хотя многим Швейцария известна благодаря вкусным сыру и шоколаду. Возможно, отчасти поэтому она входят в пятерку самых счастливых стран мира. Недвижимость в Цюрихе, столице немецкоязычного кантона Швейцарии, стоит в среднем 12,5 тысячи евро за квадратный метр. Аренда однокомнатной квартиры в центре города обойдется в 1,5 тысячи евро в месяц.

tranio.ru

Австралия

Бронза в рейтинге ООН у Австралии с индексом 0,939. Продолжительность жизни там примерно такая же, как в Норвегии и Швейцарии, но средний возраст ниже — 37 лет против 39-ти и 42-х соответственно. Больше всего австралийцев живет в Сиднее и Мельбурне, а столица, Канберра, не входит даже в пятерку самых населенных городов.

Стоимость недвижимости в Австралии сопоставима с европейской. Так, в центре Сиднея можно купить однокомнатную квартиру по цене 8,9 тысячи евро за квадратный метр, а арендовать жилье — за 1,6 тысячи евро в месяц.

tranio.ru

Ирландия

Четвертое место в списке самых благополучных стран занимает Ирландия, родина знаменитого темного пива Guinness, ее индекс составил 0,938. Примечательно, что вековые традиции пивоварения и приготовления виски не сказались на долголетии жителей: в Ирландии мужчины в среднем живут 80 лет, а женщины — 84 года. Треть людей в Ирландии обитают в поселках и деревнях — доля горожан здесь значительно меньше, чем в других странах пятерки.

Тем, кто рассчитывает на невысокие цены в Ирландии, стоит рассмотреть небольшие города. Например, в 250 километрах от столицы находится университетский городок Корк, где можно купить квартиру по цене 2,3 тысячи евро за «квадрат», а арендовать всего за тысячу евро в месяц.

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Германия

Замыкает пятерку лидеров Германия, здесь индекс человеческого развития составляет 0,936. Средняя продолжительность жизни в стране — 81 год, а средний возраст выше, чем в других странах пятерки: почти 46 лет. Отличительная черта Германии — качество высшего образования. Например, сразу три немецких университета входят в топ-50 лучших вузов мира: Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана, Мюнхенский технический и Гейдельберский университеты.

Хотя рынок недвижимости Германии считается одним из самых разогретых в Европе, цены во многих крупных немецких городах ниже, чем в европейских мегаполисах. Так, квадратный метр в центре Берлина или Кельна стоит порядка 5,2 тысячи евро, а аренда однокомнатной квартиры обойдется в 700–800 евро в месяц.

tranio.ru

По данным аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank, летом 2018-го число заявок россиян на покупку зарубежной недвижимости выросло в полтора раза к аналогичному периоду прошлого года. Более половины запросов касались курортных объектов — вилл и апартаментов. Пятерку наиболее востребованных стран у покупателей из России составили Франция, Италия, Кипр, Испания и Греция.