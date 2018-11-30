Российская молодежь залезла в долги из-за жилья

В третьем квартале 2018 года вырос средний размер ипотечного кредита в России, в особенности, среди молодых заемщиков. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер кредита у россиян младше 25 лет за год вырос на 17,6 процента, до уровня в 1,78 миллиона рублей, подсчитали в НБКИ. Заемщики в возрасте 25-29 лет увеличили средний размер кредита на 14,3 процента, россияне 30-39 лет — на 9,5 процента.

В среднем по стране показатель увеличился на 10,2 процента и достиг 2,19 миллиона рублей.

«Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру, — прокомментировал тенденцию генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом на рост среднего размера ипотечных кредитов для заемщиков моложе 30 лет, помимо прочего, влияют недостаточные накопления, позволяющие претендовать только на минимальные значения первоначального взноса. Что, в свою очередь, ведет к максимальному увеличению тела предоставляемого кредита».