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Рынок жилья в столице переполнен 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Объем предложения квартир и апартаментов на первичном рынке — более трех миллионов «квадратов». Но одним объемом клиента не возьмешь.
Времена, когда квадратные метры расхватывали, как горячие пирожки, прошли.
— Еще лет семь-восемь назад на рынке было много частных инвесторов, которые скупали все подряд, чтобы потом перепродать, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Сейчас в массовом сегменте тоже большая часть квартир продается до ввода в эксплуатацию. Но инвесторов на рынке почти нет, и девелоперы повернулись лицом к реальному покупателю и его запросам. Качество новостроек изменилось.
Как пояснил урбанист Григорий Мельник, нынешняя застройка стала предполагать комплексное освоение территории.
— От точечной застройки, когда во дворе дома «втыкалась» одноподъездная башня-многоэтажка, город перешел к строительству умных кварталов. Там все сбалансировано: есть парковки — в том числе подземные и многоуровневые на земле, есть детские площадки, пешеходные дорожки, — рассказывает эксперт. — По сути дела предлагается не только квартира, но и целая архитектурная среда. Как правило, довольно комфортная.
Как пояснил Григорий Мельник, почти все покупатели новых квартир в Москве имеют автомобиль.
— Но большинство застройщиков все равно стараются выбрать площадки рядом с метро и станциями МЦК. Ведь у них могут быть дети и пожилые родственники, которые больше ориентированы на общественный транспорт, — рассказал урбанист. — При этом власти Москвы, надо отдать должное, транспортную инфраструктуру расширяют. Метро, например, строят невиданными раньше темпами. Скоро откроются Московские центральные диаметры (МЦД) — по сути наземное метро. Они дадут новый импульс развитию как Москвы, так и Подмосковья.
Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов:
— Столичный покупатель сегодня хочет не только квадратные метры, но и полную инфраструктуру: близость метро, благоустроенный двор, школы, детсады, магазины. Поэтому все шансы на успех имеют те проекты, которые эту инфраструктуру гарантируют. И наоборот: чем меньше инфраструктуры, тем меньше востребованность жилья.
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Комментарии
Константин Апрелев , МГУ , Правительство Москвы , Недвижимость
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