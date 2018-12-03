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На северо-западе Москвы вспыхнул пожар в НИИ 

РИА Новости + ещё 1 11 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пожар возник в одном из помещений Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) на северо-западе Москвы, люди эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Загорание произошло на пятом этаже здания НИИ по адресу: улица Шеногина, дом 4, корпус 1", — сказал собеседник агентства.
По его словам, еще до прибытия пожарных охрана вывела всех сотрудников из здания. Обстоятельства ЧП выясняются.
Как говорится на сайте предприятия, ВНИИНМАШ — крупнейший федеральный центр стандартизации, технического регулирования, сертификации и испытаний продукции, систем качества и производств. В институте проводятся работы по нормам взаимозаменяемости, системе допусков и посадок, износостойкости, расчетам и испытаниям на прочность.
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РИА Новости , Недвижимость , Общество , Пожары , Происшествия
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