На северо-западе Москвы вспыхнул пожар в НИИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости . Пожар возник в одном из помещений Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) на северо-западе Москвы, люди эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Загорание произошло на пятом этаже здания НИИ по адресу: улица Шеногина, дом 4, корпус 1", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще до прибытия пожарных охрана вывела всех сотрудников из здания. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как говорится на сайте предприятия, ВНИИНМАШ — крупнейший федеральный центр стандартизации, технического регулирования, сертификации и испытаний продукции, систем качества и производств. В институте проводятся работы по нормам взаимозаменяемости, системе допусков и посадок, износостойкости, расчетам и испытаниям на прочность.