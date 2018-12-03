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Древний замок в Германии продан за 1 евро 

Ридус 4 часа назад
Фото: wikipedia.org
Глава рода сообщил, что это решение было принято из-за того, что историческое здание требует капитального ремонта. На реставрацию замка Мариенбург в неоготическом стиле необходимо потратить примерно 27 млн евро.
Летний замок расположен под Ганновером. Его нередко сравнивают со знаменитым замком Нойшванштайн.
Эрнст Август-младший продал летнюю резиденцию фирме Liemak Immobilien GmbH, дочерней компании Klosterkammer Hannover., сообщает Spiegel.
Резиденцию рода Вельфов возвели в Нижней Саксонии в 1867 году для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До продажи он находился в собственности династии.
В прошлом году власти Италии бесплатно раздавали древние замки и башни. Однако мечтающим обосноваться в старом итальянском поместье придется отреставрировать здание и привлечь в эту местность туристов. Чтобы нарастить турпоток, необходимо будет открыть рестораны и гостиницы в районе исторического здания.
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Spiegel , Недвижимость
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