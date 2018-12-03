Древний замок в Германии продан за 1 евро

Глава рода сообщил, что это решение было принято из-за того, что историческое здание требует капитального ремонта. На реставрацию замка Мариенбург в неоготическом стиле необходимо потратить примерно 27 млн евро.

Летний замок расположен под Ганновером. Его нередко сравнивают со знаменитым замком Нойшванштайн.

Эрнст Август-младший продал летнюю резиденцию фирме Liemak Immobilien GmbH, дочерней компании Klosterkammer Hannover., сообщает Spiegel

Резиденцию рода Вельфов возвели в Нижней Саксонии в 1867 году для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До продажи он находился в собственности династии.

В прошлом году власти Италии бесплатно раздавали древние замки и башни. Однако мечтающим обосноваться в старом итальянском поместье придется отреставрировать здание и привлечь в эту местность туристов. Чтобы нарастить турпоток, необходимо будет открыть рестораны и гостиницы в районе исторического здания.