Россиянам могут разрешить приостанавливать выплаты по ипотеке

«Мы предлагаем, чтобы стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», — сказал Швецов, выступая в Совете Федерации.

По его словам, в последние годы участились случаи смены работы граждан в возрасте 30-35 лет, и зачастую это происходит не по воле самих работников, а из-за сокращений или ликвидации предприятия. На поиск новой работы у них уходит от одного до шести месяцев, сказал Швецов.

Таким гражданам, а также заемщикам, попавшим в несчастный случай или получивших временную нетрудоспособность из-за болезни, ЦБ предлагает разрешить в одностороннем порядке приостанавливать выплаты по ипотеке.

Как уточнил Швецов, речь пока идет об однократном предоставлении такой возможности.

По словам представителя ЦБ, банки не несут убытков из-за отсрочек по выплатам, поскольку срок кредитования увеличивается.