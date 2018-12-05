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Россиянам могут разрешить приостанавливать выплаты по ипотеке 

Рамблер + ещё 37 2 часа назад
Центробанк России выступил с предложением разрешить ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, временно приостановить выплаты по кредиту. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает РИА «Новости».
«Мы предлагаем, чтобы стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», — сказал Швецов, выступая в Совете Федерации.
По его словам, в последние годы участились случаи смены работы граждан в возрасте 30-35 лет, и зачастую это происходит не по воле самих работников, а из-за сокращений или ликвидации предприятия. На поиск новой работы у них уходит от одного до шести месяцев, сказал Швецов.
Таким гражданам, а также заемщикам, попавшим в несчастный случай или получивших временную нетрудоспособность из-за болезни, ЦБ предлагает разрешить в одностороннем порядке приостанавливать выплаты по ипотеке.
Как уточнил Швецов, речь пока идет об однократном предоставлении такой возможности.
По словам представителя ЦБ, банки не несут убытков из-за отсрочек по выплатам, поскольку срок кредитования увеличивается.
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