Российские миллионеры залезли в долги из-за жилья

В 2018 году покупатели элитного жилья стали в полтора раза чаще, чем годом ранее, брать ипотечные кредиты. Об этом свидетельствуют материалы экспертов Urbanus (есть в распоряжении «Ленты.ру» ).

Доля ипотечных сделок в сегменте достигла 30 процентов. Средний бюджет ипотечной сделки при покупке московского премиального жилья в 2018-м составил 30,77 миллиона рублей, элитного — 128 миллионов.

Больше всего кредитов на покупку высокобюджетной недвижимости в Москве было выдано в третьем квартале 2018-го. С июля по сентябрь было зарегистрировано 233 таких сделки, это на 15,3 процента больше, чем во втором квартале, и вдвое больше итогов первого квартала.

«Из десяти самых дорогих квартир и апартаментов Москвы пять куплено с участием банков, — отмечается в материалах Urbanus. — В ЖК "Бродский" этот статус имеют 6 квартир из 22, в ЖК "Жизнь на Плющихе" — 8 из 21, в ЖК Cloud Nine — 5 из 13».

Лидером по объемам выдачи ипотеки на дорогую столичную недвижимость, по статистике аналитиков компании, в 2018 году стала группа ВТБ (40 процентов всех кредитов в сегменте). На втором месте оказался Сбербанк (18,9 процента), в число кредиторов с заметным объемом сделок вошли также Газпромбанк и СМП-банк.

По статистике ипотечного регулятора «Дом.рф», с января по октябрь 2018 года в России было выдано 1,17 миллиона ипотечных кредитов на 2,37 триллиона рублей. Это на 44,4 процента в количественном и на 58,2 — в денежном выражении больше, чем за 10 месяцев 2017 года. К концу 2018-го, как ожидают в «Дом.рф», объем выдачи ипотеки в России достигнет 3 триллионов рублей. Это будет означать рост на 50 процентов к 2017 году.