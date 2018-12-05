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Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вложения в подмосковное жилье под сдачу в аренду быстрее всего окупаются в Балашихе. Такие данные содержатся в исследовании портала «Мир Квартир» (есть в редакции «Ленты.ру»).
«Мы рассчитали годовой доход собственника от аренды, базируясь на средних показателях арендных ставок по городам (…). Затем разделили его на среднюю цену квартиры», — поясняет Павел Луценко, генеральный директор «Мир Квартир». Полученные данные свидетельствуют о том, что быстрее всего окупятся вложения в жилье подмосковной Балашихи. Средний срок окупаемости в городе составляет 17 лет, средняя доходность — 6 процентов годовых.
На втором месте рейтинга оказались Лобня и Подольск, где средняя доходность лишь немного уступает показателям Балашихи (5,9 процента), а срок окупаемости также не превышает 17 лет.
В середине списка расположились Домодедово, Видное, Лыткарино и Мытищи. Средние сроки окупаемости вложений в арендное жилье в этих городах составили 18-19 лет, доходность оказалась в пределах 5,1-5,6 процента годовых.
Ближе к концу рейтинга оказались Котельники и Люберцы, где цены на жилье поднялись после открытия метро. Средний срок окупаемости в этих населенных пунктах составил 22 года, доходность — 4,5-4,6 процента годовых.
Ранее эксперты Avito составили собственный рейтинг городов России, недвижимость в которых позволяет максимально заработать на краткосрочной аренде. Первое место досталось Санкт-Петербургу, вторую и третью строчки заняли Москва и Сочи.
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