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Рынку недвижимости напророчили новый кризис 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: РИА Новости
2019 год может стать для рынка новостроек периодом качественных изменений. Об этом говорится в материалах компании «Метриум» (есть в редакции «Ленты.ру»).
По прогнозам аналитиков компании, число игроков рынка сократится, а цены в новостройках вырастут относительно 2018-го из-за перехода на новые правила работы для застройщиков.
«Переход на эскроу-счета и проектное финансирование во второй половине 2019 года запустит новую волну санации застройщиков. Число игроков в отрасли уменьшится, а проекты с эскроу-счетами, скорее всего, будут дорогими», — отметила управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая.
При этом спрос существенно снизится в силу экономических факторов, считают в компаниях.
«Негативно повлияет на рынок новостроек ухудшение финансового положения населения из-за роста НДС, повышения цен на бензин, коммунальные услуги, нестабильности рубля, — говорится в материалах компании. — Риск снижения спроса создает повышение ипотечных ставок (…) С высокой степенью вероятности отрасль ожидает "посадка", но будет она "мягкой" или "жесткой", спрогнозировать невозможно».
Ранее о возможном скором кризисе в отрасли заявляли эксперты компании «Одобри.онлайн». По их прогнозу, для сохранения платежеспособного спроса государству в 2019 году придется запускать механизм субсидирования ипотечных ставок из бюджета.
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