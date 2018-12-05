Власти Москвы добились сноса незаконной мансарды на Доме полярников

Мосгорнаследие добилось сноса мансарды на Доме полярников на Никитском бульваре, говорится в сообщении ведомства.

"Данная постройка была незаконна и искажала исторический облик памятника", — отмечается в нем.

В соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия на собственников квартир в таких домах накладываются дополнительные обременения. Они связаны с необходимостью обеспечить сохранность исторического облика здания. Поэтому любые работы должны быть согласованы с Мосгорнаследием и с Мосжилинспекцией, говорится в материалах.