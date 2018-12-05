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Власти Москвы добились сноса незаконной мансарды на Доме полярников 

РИА Недвижимость + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорнаследие добилось сноса мансарды на Доме полярников на Никитском бульваре, говорится в сообщении ведомства.
"Данная постройка была незаконна и искажала исторический облик памятника", — отмечается в нем.
В соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия на собственников квартир в таких домах накладываются дополнительные обременения. Они связаны с необходимостью обеспечить сохранность исторического облика здания. Поэтому любые работы должны быть согласованы с Мосгорнаследием и с Мосжилинспекцией, говорится в материалах.
Дом полярников был построен в духе итальянского Ренессанса в 1930-е годы по проекту архитектора Евгения Иохелеса. Здесь жили работники Главного управления Северного морского пути, исследователи Арктики, участники полярных экспедиций, Гражданской войны, Первой и Второй мировых войн: Анатолий Алексеев, Павел Головин, Анатолий Лапидевский и другие.
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