Мосгорнаследие добилось сноса мансарды на Доме полярников на Никитском бульваре, говорится в сообщении ведомства.
"Данная постройка была незаконна и искажала исторический облик памятника", — отмечается в нем.
В соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия на собственников квартир в таких домах накладываются дополнительные обременения. Они связаны с необходимостью обеспечить сохранность исторического облика здания. Поэтому любые работы должны быть согласованы с Мосгорнаследием и с Мосжилинспекцией, говорится в материалах.
Дом полярников был построен в духе итальянского Ренессанса в 1930-е годы по проекту архитектора Евгения Иохелеса. Здесь жили работники Главного управления Северного морского пути, исследователи Арктики, участники полярных экспедиций, Гражданской войны, Первой и Второй мировых войн: Анатолий Алексеев, Павел Головин, Анатолий Лапидевский и другие.