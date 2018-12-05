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Airbnb займется строительством домов-трансформеров 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: samara.com
Созданное в структуре Airbnb дизайн-подразделение Samara разработало проект по созданию жилья нового типа. Об этом пишет онлайн-издание Dezeen.
Дома будут строиться из экологических материалов, процесс планируется сделать максимально безотходным, подчеркивают в Airbnb.
« [Применяемый сегодня] способ постройки зданий устарел и создает огромное количество отходов, — прокомментировал соучредитель Airbnb Джо Геббиа. — Чтобы соответствовать требованиям будущего, таким как климатические изменения или миграция сельского населения в города, проект дома должен строиться на перспективном мышлении».
По задумке проектировщиков, разработанные ими дома смогут меняться, подстраивая пространство под потребности жильцов. Кроме того, жилье планируется оборудовать «умными» технологиями.
Прототип дома-трансформера в компании обещают представить до конца 2019 года.
Сервис Airbnb — интернет-площадка для поиска и краткосрочной аренды жилья, появившаяся в 2008 году в США. В 2016-м в структуре Airbnb было создано подразделение Samara. Его целью называлась разработка концепций общественных центров для путешественников и местных жителей в маленьких, непопулярных у туристов городах.
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