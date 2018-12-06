Русский процент

Закредитованность россиян различается от региона к региону, и все же в каждом субъекте федерации заемщики время от времени сталкиваются с ситуацией, когда за ипотеку и другие кредиты становится нечем платить. Если занять при этом страусиную позицию, развязка наступает примерно через полгода: судебные приставы приходят с исполнительным листом и выселяют неплательщика.

Какую еще стратегию можно выбрать, и какими уловками пользуются юристы, продлевая сроки пользования ипотечным жильем, за которое не вносятся платежи?

Обычно банк подает в суд, когда заемщик уже перегружен кредитами. Квартира — самый важный актив, и многие ипотечники занимают в других банках, тратя новые займы на обслуживание жилищного кредита. Например, получают беззалоговые потребительские кредиты под высокий процент. Увы, новые долги в большинстве случаев лишь немного отдаляют момент расставания с квартирой. Заемщик растит кредитную нагрузку, допускает все больше просрочек, и банки перестают давать ему в долг. Далее — микрофинансовые организации (МФО), в которых двухзначные суммы выдаются под трехзначные проценты.

Через два-три месяца проценты по кредитам и займам «съедают» весь доход — и история становится окончательно безнадежной: потеря квартиры сопровождается кучей дополнительных долгов.

Уйти, чтобы остаться

В последнее время у проблемных заемщиков появилась надежда — Центробанк заговорил о том, что при попадании в сложную жизненную ситуацию (потеря работы, временная нетрудоспособность и прочее) ипотечникам нужно разрешить временно не платить по кредиту или хотя бы сократить платеж. Но пока эта инициатива только обсуждается, и многие заемщики, уже угодившие в многочисленные просрочки, могут «не дотянуть» до введения спасительной нормы.

В случае, когда ситуация уже зашла в тупик и единственным финалом, который просматривается, остается суд, потеря квартиры и дальнейшая долговая кабала, юристы рекомендуют подумать об управляемом расставании с залоговым жильем. Что это значит на практике?

Управляемое расставание — процедура, при которой заемщик теряет квартиру, но делает это осознанно. В процессе должник может прожить в ней до трех лет и более, не выплачивая кредит. Стратегия, разумеется, подходит не всем, но в самых «запущенных» случаях она выгоднее для заемщика, чем попытки тянуть кредит за счет все новых займов, сохраняя квартиру любой ценой.

По закону банк не может выселить заемщика без решения суда, а значит, в интересах должника максимально затянуть судебный процесс. Все это время заемщик будет пользоваться залоговой квартирой — до самого момента ее выкупа на торгах.

А если на завершающей стадии суда заемщик еще и объявит о банкротстве, пользование квартирой реально продлить на год-полтора. Все это время заемщик может использовать на то, чтобы выправить свое материальное положение, абсолютно законно не внося никаких платежей.

Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Торопиться не надо

У опытных юристов есть большое число эффективных инструментов для затягивания процесса, и вот лишь некоторые из них.

В суде первой инстанции затягивается предварительная часть. В это время судья готовит дело к рассмотрению — смотрит, есть ли возможность мирового соглашения, проверяет доказательную базу, опрашивает истца и ответчика, принимает возражения и встречные иски. Чтобы как можно дольше не давать суду возможность завершить предварительное заседание, заявляются ходатайства об отложении процесса по уважительной причине — к ним относятся болезни и командировки. Разумеется, причину нужно документально подтвердить. Если предстоит плановое лечение в стационаре — в самый раз его провести, это позволяет надолго приостановить дело. Ходатайств может быть несколько, но не более двух-трех.

Более опасный вариант — это неполучение судебных повесток. В этом случае есть риск рассмотрения иска без участия ответчика. Впрочем, заочное рассмотрение проще оспаривать в вышестоящей инстанции, ссылаясь на свое неведение и отсутствие возможности принять участие в процессе. Но риск принятия решения судом без участия ответчика всегда нужно учитывать.

Приостановление дел по заявлениям и ходатайствам заемщика дает продолжительную отсрочку, но прием действует не во всех судах, да и продолжаться в постоянном режиме не может. Кроме того, судья может начать негативно относиться к заемщику, если поймет, что ответчик специально тянет время.

Активная позиция

Пока тянется время, заемщику стоит написать возражение на банковский иск. Обычно банк занижает оценку квартиры и завышает сумму требований, вольно считая штрафы и пени. При пассивном поведении заемщика суд не станет проверять сумму, которую выставляет банк. А вот встречный иск, как правило, способствует откладыванию дела. Суду нужно время на изучение новых документов и принятия решения по новому иску.

Если суд отказывается принимать встречный иск к рассмотрению, решение можно обжаловать — вот и еще одна отсрочка в рамках основного процесса.

Если спор с банком затрагивает права и интересы членов семьи, что бывает при ипотеке, стоит привлечь их свидетелями или соответчиками. Рассмотрение ходатайства продолжится определенное время, хотя суд может его не удовлетворить. Свидетели могут по уважительной причине не являться в суд, то есть процесс будет отложен.

Подавая в каждом приведенном случае отдельные ходатайства, можно очень надолго затянуть процесс. В отдельных случаях — на годы.

Решение суда по иску банка нужно обжаловать, не дожидаясь момента, когда оно вступит в законную силу. В результате процесс заявления ходатайств и их обжалования можно превратить если не в бесконечный, то достаточно длительный. И хотя далеко не всякое обжалование влечет приостановление или отложение суда, этот вариант затягивания процесса зачастую очень эффективен. При удачном обжаловании можно вернуть дело на новое рассмотрение.

Меры принудительного взыскания тоже возможно затянуть — для этого существует судебная процедура установления отсрочки или рассрочки исполнения решения. До этого момента служба приставов не начнет принудительное взыскание.

На этом этапе, не дожидаясь начала работы судебных приставов, должник подает заявление о банкротстве. Оно должно быть подготовлено заранее. После принятия судом этого заявления, требования кредиторов замораживаются. Процедура банкротства длится в среднем еще полтора года, в течение которых должник ничего не платит (причем как по ипотеке, так и по другим кредитам), но сохраняет право пользоваться квартирой.

Конечно, у такой красивой истории не может не быть оборотной стороны. В случае с личным банкротством это — испорченная кредитная история, невозможность в течении нескольких лет возглавлять ИП или быть гендиректором. Кроме того, в течение пяти лет банкрот не может оформить новый кредит, не поставив банк в известность о банкротстве. И наконец, процедура достаточно дорогая: минимальные траты на юриста и сопроводительную документацию составят от пяти до десяти тысяч рублей, вознаграждение финансового управляющего — порядка 25 тысяч. И это — минимум.

После реализации квартиры с торгов управляющий получит семь процентов ее стоимости — получается, его работу оплачивает в основном не столько сам должник, сколько кредиторы. А вот если у заемщика есть постоянный источник дохода, надо быть готовым к тому, что на период банкротства деньгами будет распоряжаться финансовый управляющий — он забирает все банковские карты должника.

В общем, «побочных эффектов» немало, но в ряде ситуаций даже такие жертвы оказываются оптимальным выходом. Идеальный вариант — если время судебных тяжб заемщику удается потратить на восстановление платежеспособности и на то, чтобы подкопить денег (это возможно при наличии контакта с финансовым управляющим — тот вправе оставить банкротящемуся гражданину солидную часть его дохода). Тогда он может даже выкупить свое имущество обратно — со скидкой в 30-40 процентов от рынка.

Пока что, если заемщик попал в тупиковую ситуацию, именно управляемое расставание с квартирой остается лучшим выходом. Не исключено, что в перспективе добавится и другой, менее болезненный, вариант — «кредитные каникулы», которые позволят ипотечнику не опускаться на самое дно при потере работы или утрате трудоспособности.