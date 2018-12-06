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В Москве нашли квартиру за шесть тысяч рублей в месяц 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: cian.ru
По минимальной для Москвы ставке — шесть тысяч рублей в месяц — предложили потенциальным арендаторам квартиру в Зеленоградском административном округе. Описание лота размещено в интернет-базе недвижимости ЦИАН.
Квартира расположена на последнем этаже 18-этажного жилого дома на Георгиевском проспекте в Зеленограде. Общая площадь помещения — 22 квадратных метра.
«Квартира без отделки, сдается за ремонт вашими силами. Любой состав, можно строителей. Цена указана 6000, но по факту вы ни за что не платите, кроме коммунальных услуг (около 3500)», — отмечается в объявлении.
Отремонтированная студия с мебелью и техникой в том же доме, этажом ниже, сдается уже за 20 тысяч рублей в месяц.
Всего в базе ЦИАН насчитывается около 70 объявлений о сдаче квартир в Москве в аренду по ставке до 20 тысяч рублей в месяц.
Ранее, в ноябре 2018-го, были названы столичные районы с самыми дешевыми съемными квартирами. В старых границах города (без учета присоединенных территорий) таковыми оказались Солнцево, Ярославский и Молжаниновский районы.
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