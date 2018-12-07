В России зафиксировали бум рискованной ипотеки

В России в последние годы выросла доля рискованных ипотечных займов (с низким первоначальным взносом), составив 45 процентов от общего числа выданных ипотечных кредитов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материалы компании «НДВ-Супермаркет недвижимости».

Глава отдела ипотеки и кредитов НДВ Ирина Туманова заявила, что доля наиболее рискованных ипотечных кредитов (первоначальный взнос менее одной десятой стоимости квартиры) достигла семи процентов от общего объема выдачи.

Эксперты считают, что до конца года доля рискованной ипотеки может вырасти до 50 процентов. Туманова отметила, что банки из ТОП-10 не дают ипотеку менее чем под 15 процентов: клиент, который не может оплатить эту часть сразу, считается «дефолтным». При этом небольшие региональные банки могут давать ипотеку «чуть ли не с нулевым» взносом, чтобы конкурировать с крупными кредитными организациями.

Ранее аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин рассказал «Ура.ру», что тренд на снижение ипотечных ставок в России приостановился. При этом, по его словам, средневзвешенная ставка по ипотеке сейчас находится на историческом минимуме — 9,6 процента. Экономический аналитик Артем Ермолаев заявил агентству, что в ближайшее время ипотечные ставки могут повыситься до 14-15 процентов.

В сентябре в Госдуму внесли законопроект, вводящий в стране новый вид ипотеки — накопительную. В рамках накопительной ипотеки гражданам предлагается открывать спецсчета в банках, на которых они будут копить деньги на первоначальный взнос по жилищным кредитам.

Банк предоставляет участникам программы накопительной ипотеки минимальные ставки и оформляет кредит на упрощенных условиях.