Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.48
75.60
75.70
Прогноз
10.12 – 17.12
$
66.44
75.59
Индексы и котировки Brent
61.51
–0.82 Золото
1248.97
+0.05 РТС
1157.94
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.1412
+0.0006
22.11
1.1406
05.12
25.11
13.11

Ипотечные долги россиян вырастут в разы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Задолженность по ипотечным кредитам в России к 2024 году достигнет 15 процентов ВВП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя управляющего директора госкорпорации «Дом.РФ» Сергея Калинина.
«В 2009 году задолженность по ипотеке была 3 процента от ВВП, сейчас это 6 процентов, — сказал Калинин. — Мы ожидаем роста до 15 процентов к 2024 году. При этом в европейских странах задолженность по ипотеке от размера ВВП колеблется от 30 до 50 процентов в зависимости от страны, а в США она движется, как мне кажется, к 65-70 процентам».
Средняя ставка по жилищным кредитам к 2024-му, по прогнозам «Дом.рф», снизится до 7,9 процента годовых.
По словам Калинина, с 2000 года жилье с помощью ипотеки приобрели восемь миллионов российских семей.
Ранее эксперты «Дом.рф» опубликовали статистику, согласно которой с января по октябрь 2018 года в России было выдано 1,17 миллиона ипотечных кредитов на 2,37 триллиона рублей. Это на 44,4 процента в количественном и на 58,2 — в денежном выражении больше, чем за тот же период 2017 года.
Последние новости
Россия договорилась с ОПЕК ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard В Кремле прокомментировали спор Путина и Лукашенко
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У торговой войны США и КНР теперь женское лицо1
Долгожданная сделка: нефть ослушалась Трампа
Нефть взлетела1
Решение России обвалило доллар и евро483
Россия и ОПЕК решили вопрос с нефтью16
Видео
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
03:18
Медведеву припомнили фразу «денег нет»
Экономика Политика
04:24
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
Экономика
03:36
Россия бойкотирует Давос
Экономика Политика
01:45
Китай отвернулся от России
Экономика Статьи
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
03:36
США захотели «сорвать» сделку ОПЕК и России
Экономика
00:42
Подсчитаны новогодние траты россиян
Личный счет Социология
06:39
Медведев пообещал россиянам рост зарплат
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение