«Ъ»: конкуренты сети Castorama ведут переговоры о покупке ее гипермаркетов

Компании Leroy Merlin, "Петрович", OBI и "Максидом" претендуют на покупку гипермаркетов французской компании по продаже товаров для дома Castorama. Об этом сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на консультантов на рынке недвижимости.

По данным издания, конкуренты Castorama планируют приобрести четыре гипермаркета в Москве и Подмосковье. Кроме того, Leroy Merlin ведет переговоры о покупке магазинов сети в Екатеринбурге и других регионах России.

В то же время, в пресс-службе Leroy Merlin заявили, что пока не планируют покупать бизнес Castorama в России. В "Петровиче" и "Максидоме" от комментариев отказались, а в пресс-службе OBI заявили, что российских рынок является приоритетным для компании и они внимательно следят за происходящим в данной сфере.

В ноябре этого года сообщалось, что британская компания — ритейлер Kingfisher, владеющая сетью строительных супермаркетов Castorama, приняла решение об уходе с российского рынка.

Kingfisher — одна из крупнейших в Европе компаний в сфере розничной торговли товарами для дома и ремонта. Она владеет 1302 магазинами в 10 странах. По данным сайта Castorama в России, на российский рынок компания пришла в 2006 году, сейчас в России открыт 21 магазин. Гипермаркеты имеются в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Самаре, Ростове— на-Дону и ряде других городов.