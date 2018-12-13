Ключевая ставка: рынок ждет повышения

Москва, 13 декабря — «Вести. Экономика» Мы ждем, что на заседании 14 декабря ЦБ повысит ставку на 25 б.п. до 7,75%. Решение возобновить интервенции на валютном рынке с января также будет принято, правда, мы полагаем, что ЦБ может представить формальное правило, определяющее фактический объем покупок в зависимости от рыночной конъюнктуры и волатильности и дающее возможность при необходимости вновь приостановить интервенции, прогнозирует Ирина Лебедева , старший аналитик «Уралсиб».

С нашей точки зрения, сложилось сразу несколько факторов в пользу повышения ставки. Так, уже сейчас фиксируется ускорение инфляции, а в начале следующего года ожидается скачок роста цен. В результате реальная ключевая ставка может опуститься ниже нейтрального диапазона (2–3% в реальном измерении) впервые с февраля 2016 года. ЦБ также отмечал рост проинфляционных рисков и инфляционных ожиданий. Экономический рост сейчас находится вблизи потенциала, что лишает аргументов сторонников мягкой денежно-кредитной политики о необходимости поддержать экономическую активность монетарными методами. Это традиционные факторы, учитываемые ЦБ при принятии решения по ставке.

Теоретически ЦБ может воздержаться от повышения ставки на завтрашнем заседании, дав рынку сигнал, что повысит ее в начале следующего года, но нам такой вариант кажется субоптимальным и вряд ли ЦБ пойдет по этому пути: ожидания, что ставка будет повышена, может стать стимулом к распродаже долговых бумаг, номинированных в рублях, что приведет к дополнительному ослаблению рубля и лишь усилит инфляционное давление. ЦБ, со своей стороны, отмечал позитивный эффект от упреждающего повышения ставки.

При этом ожидаемое возобновление интервенций в январе сдвигает сроки повышения ставки в пользу декабрьского заседания. Интервенции важны не только с точки зрения баланса спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем рынке, но и в плане возможного влияния на ликвидность банковского сектора. Возобновление покупок иностранной валюты не должно мгновенно сказаться на курсе рубля, в начале года профицит счета текущих операций традиционно на максимуме, так что избыток предложения валюты должен сохраниться даже с учетом начала интервенций, возможная же реакция валютного рынка будет скорее эмоциональной.

А вот влияние интервенций на ликвидность проявится практически сразу, бюджет перестанет быть инструментом стерилизации ликвидности. Если интервенции не начнутся, навес избыточной ликвидности в банковской системе исчезнет довольно быстро, уже сейчас, несмотря на сохраняющийся значительный структурный профицит ликвидности, ряд банков не способен полностью удовлетворить свои потребности в ликвидности за счет межбанковского рынка и вынужден наращивать задолженность перед ЦБ и Казначейством. Повышенный спрос на ликвидность со стороны части игроков удерживает однодневные ставки на межбанковском рынке вблизи ключевой.

Таким образом, отказ от интервенций в условиях действия бюджетного правила привел к ужесточению денежно-кредитной политики при неизменной ключевой ставке. Возобновление же интервенций будет сопровождаться притоком ликвидности в банковскую систему и снижением ставок на межбанковском рынке. Вопрос о смягчении ДКП сейчас не стоит, поэтому этот эффект должен быть компенсирован каким-то другим инструментом, например, повышением ключевой ставки.