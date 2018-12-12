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Названа стоимость аренды квартир в Москве на Новый год 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: ТАСС
Средняя ставка аренды однокомнатных квартир в Москве на зимние праздники достигла 2,9 тысячи рублей в сутки. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Среднестатистические «двушки» дороже ненамного — 3,4 тысячи рублей в сутки. Трехкомнатные апартаменты обойдутся гостям, желающим встретить 2019-й в столице, в 6,4 тысячи рублей за каждый день проживания.
Как отмечают аналитики, с прошлого года подешевели только двухкомнатные «праздничные» квартиры — на пять процентов. Однокомнатные слегка выросли в цене (+4,5 процента), а стоимость аренды «трешек» не изменилась.
В Санкт-Петербурге «однушки» на новогодние праздники сдаются по цене 1,8 тысячи рублей в сутки, подсчитали эксперты. «Двушку» можно снять за 2,8 тысячи рублей, «трешку» — за 4,7 тысячи рублей в сутки.
«Снять на новогодние праздники однокомнатную квартиру в одном из туристических центров России можно по цене от тысячи рублей в сутки, двухкомнатную — от 1,4 тысячи рублей, трехкомнатную — от 1,9 тысячи рублей в сутки, — говорится в предоставленных материалах. — В городах-миллионниках отдых в среднем обойдется в 1,5 тысячи рублей в сутки за однокомнатную, в 2,3-2,5 тысячи рублей в сутки за двухкомнатную, в 2,6-2,7 тысячи рублей в сутки за трехкомнатную квартиру. Что же касается столиц, то здесь цены стартуют где-то от 1,5-1,8 тысячи рублей в сутки и уходят в бесконечность».
Ранее в декабре были названы черноморские курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники. Рейтинг возглавили Туапсе и Новый Свет — в обоих средняя ставка аренды квартиры на праздники равна 1,5 тысячи рублей в сутки.
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