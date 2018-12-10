В Москве обнаружили засилье несуществующих ЖК

Осень 2018 года оказалась отмечена большим объемом нового предложения новостроек: на рынок вышло 30 жилых комплексов, половина из которых существует только на бумаге. Об этом говорится в материалах «БЕСТ-Новострой» (есть в редакции «Ленты.ру» ).

12 ЖК из числа выведенных в продажу осенью 2018-го относятся к массовому сегменту, 14 к бизнес— и премиум-классу. Еще четыре проекта — это элитные жилые комплексы. При этом 15 новых ЖК из 30 — так называемые «бумажные» ЖК, существующие только в виде проекта.

Еще 10 проектов осени находятся на нулевом этапе строительной готовности, отмечают в компании, подчеркивая, что доля проектов со сроком ввода в эксплуатацию через 3-4 года превышает таким образом 80 процентов.

«Продажи в новостройках зачастую открываются еще до начала строительных работ, это нормальная практика. Но сегодня столь существенная доля таких комплексов, включая даже элитные, обусловлена, прежде всего, тем, что девелоперы торопятся получить разрешение на строительство и запустить свои проекты до вступления в силу изменений в сфере долевого строительства и переходом на проектное финансирование, — поясняет Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой». — В этом случае они смогут вести реализацию квартир и апартаментов по старым правилам, то есть с привлечением денег дольщиков, а не банковских кредитов».

Ранее эксперты платформы bnMAP.pro подсчитали, что с января по ноябрь 2018 года доля сделок с новостройками на этапе котлована, то есть до фактического начала строительства, в столице выросла более чем вдвое: с 813 до 1846 договоров покупки жилья.