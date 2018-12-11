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Эксперты: загородная аренда на Новый год в Подмосковье теряет популярность 

РИА Недвижимость + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рынок загородной аренды на новогодние праздники в Подмосковье постепенно теряет популярность, так как более состоятельные клиенты предпочитают бутик-отели, а менее состоятельные обременены ипотекой и не тратят деньги на такие развлечения, говорится в пресс-релизе "Инком-недвижимость".
В условиях покупательского бума в сегментах первичной и вторичной городской недвижимости большинство приобретает квартиры для решения насущного жилищного вопроса с использованием ипотеки, отмечается в нем.
"А тот, кто недавно купил жилплощадь и ежемесячно производит немалые выплаты по кредиту, вряд ли может позволить себе расходы на дорогостоящие увеселения. Те, кто не стеснен в средствах, все больше обращают внимание на мини-гостиницы, бутик-отели, небольшие дома отдыха и прочие камерные заведения, комфортные для проведения новогодних праздников", — приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента аренды квартир компании Оксаны Поляковой.
Предложение на этом рынке за год снизилось на 28% — до 4,3 тысячи лотов, каникулярный спрос уменьшается в течение трех лет, в этом году специалисты прогнозируют падение в 20%, добавляется в пресс-релизе.
На этом фоне некоторые собственники, отчаявшись сдать свои объекты, изымают их из экспозиции: часть арендодателей загородных домов, преимущественно высоких ценовых сегментов, со ставкой найма от 400 тысяч рублей в месяц, отказывается от новогоднего найма из-за рисков порчи имущества. В этом году среднестатистическая сумма найма, заявляемая собственниками, снизилась на 6% по сравнению с прошлогодней. Традиционно стоимость пользования домом в течение нескольких праздничных дней равняется месячной арендной ставке плюс депозит в том же размере, напоминается в сообщении.
Семьи и пары часто выбирают небольшие коттеджи с камином — в среднем арендная плата составляет 55-70 тысяч рублей за 5 дней. Большие компании обычно предпочитают многокомнатные дома с сауной или баней, бильярдом и другими развлечениями — такой отдых в среднем стоит 150-170 тысяч рублей за то же время, добавляется в нем.
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