ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости . Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца текущего года, следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения регулятора совпали с прогнозами экспертов.

ЕЦБ ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, отмечено в релизе.

Регулятор с октября текущего года сократил темпы выкупа активов до 15 миллиардов с 30 миллиардов евро в месяц. Программа будет завершена в декабре 2018 года.