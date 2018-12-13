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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0% 

РИА Новости + ещё 14 17 часов назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца текущего года, следует из пресс-релиза регулятора.
Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения регулятора совпали с прогнозами экспертов.
ЕЦБ ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, отмечено в релизе.
Регулятор с октября текущего года сократил темпы выкупа активов до 15 миллиардов с 30 миллиардов евро в месяц. Программа будет завершена в декабре 2018 года.
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