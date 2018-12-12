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Садоводов переведут на безналичный расчёт 

Рамблер + ещё 2 6 часов назад
С 1 января 2019 года в силу вступает закон, обязывающий дачные товарищества открывать счета в банках для накопления членских взносов и оплаты работ подрядчиков. Эксперты говорят — с одной стороны это отучит воровать руководство СНТ, с другой — есть риск, что банк может лопнуть, и все деньги пропадут, сообщает "Коммерсант".
С нового года расплачиваться с председателем садового общества наличными дачникам будет запрещено. По словам председателя Союза садоводов России Олега Валенчука, руководители СНТ при обращении с живыми деньгами допускают слишком много нарушений. Валенчук уверен, что безналичный расчёт поможет исправить ситуацию, но при одном условии — если счёт будет открыт в надёжном банке с госучастием. Однако закон таких требований не содержит.
Авторы статьи уверяют, что основная борьба за садоводов развернётся между Сбербанком и Почта-Банком, поскольку обе эти структуры максимально широко представлены в регионах.
«Одним из главных наших преимуществ является широкая региональная сеть, более 80% точек банка расположены в сельской местности и небольших городах, рядом с СНТ», — цитирует "Коммерсант" слова представителей Почта-Банка.
Сбербанк от комментариев по теме отказался.
Нововведением заинтересовался и Тинькофф-банк, несмотря на то, что не имеет своих отделений. Его представители обещают выезжать к клиентам лично.
Дачники будут жить по-новому
Эксперты уверяют, что для банковского сектора переход дачников на безналичный расчёт — перспективный сегмент развития. Одно садовое общество может размещать на счету от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей. Поэтому не исключено, что в игру вступят не только крупные представители отрасли, но и более мелкие кредитные организации.
«Для привлечения средств СНТ такие банки, вероятно, будут готовы предложить преимущества в виде начисления процентов на остаток на счете или беспроцентного овердрафта на короткий срок», — поясняет экономист Евгений Надоршин.
Впрочем, по словам эксперта, как правило, надежность таких банков ниже, чем у крупных игроков и в случае отзыва лицензии, вернуть дачникам накопленные средства будет весьма проблематично.
Комментарии247
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