Садоводов переведут на безналичный расчёт

С 1 января 2019 года в силу вступает закон, обязывающий дачные товарищества открывать счета в банках для накопления членских взносов и оплаты работ подрядчиков. Эксперты говорят — с одной стороны это отучит воровать руководство СНТ, с другой — есть риск, что банк может лопнуть, и все деньги пропадут, сообщает "Коммерсант".

С нового года расплачиваться с председателем садового общества наличными дачникам будет запрещено. По словам председателя Союза садоводов России Олега Валенчука, руководители СНТ при обращении с живыми деньгами допускают слишком много нарушений. Валенчук уверен, что безналичный расчёт поможет исправить ситуацию, но при одном условии — если счёт будет открыт в надёжном банке с госучастием. Однако закон таких требований не содержит.

Авторы статьи уверяют, что основная борьба за садоводов развернётся между Сбербанком и Почта-Банком, поскольку обе эти структуры максимально широко представлены в регионах.

«Одним из главных наших преимуществ является широкая региональная сеть, более 80% точек банка расположены в сельской местности и небольших городах, рядом с СНТ», — цитирует "Коммерсант" слова представителей Почта-Банка.

Сбербанк от комментариев по теме отказался.

Нововведением заинтересовался и Тинькофф-банк , несмотря на то, что не имеет своих отделений. Его представители обещают выезжать к клиентам лично.

Эксперты уверяют, что для банковского сектора переход дачников на безналичный расчёт — перспективный сегмент развития. Одно садовое общество может размещать на счету от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей. Поэтому не исключено, что в игру вступят не только крупные представители отрасли, но и более мелкие кредитные организации.

«Для привлечения средств СНТ такие банки, вероятно, будут готовы предложить преимущества в виде начисления процентов на остаток на счете или беспроцентного овердрафта на короткий срок», — поясняет экономист Евгений Надоршин.

Впрочем, по словам эксперта, как правило, надежность таких банков ниже, чем у крупных игроков и в случае отзыва лицензии, вернуть дачникам накопленные средства будет весьма проблематично.