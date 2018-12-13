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В Москве началась реставрация дома Всеволожского на Остоженке 

РИА Недвижимость + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
В Москве началась реставрация дома Всеволожского на Остоженке, построенного в начале XIX века, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
"За время существования на фасаде появились дефекты, а интерьеры были изменены организациями, занимавшими дом. Сейчас специалистам предстоит полностью вернуть исторический облик внешнему и внутреннему убранству памятника. Завершить комплекс работ планируется летом 2019 года", — отмечается в нем.
Как указывается в нем, в XIX веке в здании бывали многие выдающиеся личности того времени: Пушкин, Гоголь, Глинка, Белинский, знаменитые участники войны 1812 года и другие. В советские времена до конца 1970-х годов в здании располагались жилые квартиры, а затем оно было передано совету по делам религий Совета министров СССР для размещения отдела международных связей мусульманских организаций. До недавнего времени в здании располагались Международная исламская миссия и постоянное представительство Буддийской Сангхи России.
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