В Москве началась реставрация дома Всеволожского на Остоженке

В Москве началась реставрация дома Всеволожского на Остоженке, построенного в начале XIX века, говорится в сообщении Мосгорнаследия.

"За время существования на фасаде появились дефекты, а интерьеры были изменены организациями, занимавшими дом. Сейчас специалистам предстоит полностью вернуть исторический облик внешнему и внутреннему убранству памятника. Завершить комплекс работ планируется летом 2019 года", — отмечается в нем.

Как указывается в нем, в XIX веке в здании бывали многие выдающиеся личности того времени: Пушкин, Гоголь, Глинка, Белинский, знаменитые участники войны 1812 года и другие. В советские времена до конца 1970-х годов в здании располагались жилые квартиры, а затем оно было передано совету по делам религий Совета министров СССР для размещения отдела международных связей мусульманских организаций. До недавнего времени в здании располагались Международная исламская миссия и постоянное представительство Буддийской Сангхи России.