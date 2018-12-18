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«Яндекс» купит площадку для нового офиса в Москве за $145 млн 

РИА Недвижимость + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА Новости
"Яндекс" покупает площадку для строительства нового офиса в Москве, сумма сделки составит около 145 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
"Яндекс" подписал обязывающие соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве. После согласования с правительством Москвы компания получит права на земельный участок площадью около 4 гектаров на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы "Орлёнок". Стоимость покупки составит около 145 миллионов долларов без учёта НДС", — сообщает интернет-компания.
Закрытие сделки ожидается в ближайшее время, после завершения регистрационных действий и выполнения других необходимых условий. После закрытия сделки "Яндекс" планирует разработать проект новой штаб-квартиры.
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