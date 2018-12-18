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Демократизация Госдумы обойдется в два миллиарда рублей 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Стоимость ремонта Госдумы, начавшегося с предложения спикера нижней палаты Вячеслава Володина придать залу заседаний более демократичную форму амфитеатра, возросла втрое, пишет «Коммерсантъ» во вторник, 18 декабря.
Год назад на эти цели, по данным издания, было заложено 705 миллионов рублей, а теперь, предположительно, — два миллиарда рублей.
Увеличение общей стоимости проекта связано с увеличением объема запланированных работ. Кроме зала для заседаний и крыши в здании перестроят столовую, два кафе, ресторан и кулинарию.
Заниматься реконструкцией будет «Моспроект-2» Михаила Посохина. Компания получила подряд по распоряжению президента без проведения конкурса.
В конце ноября Управление делами президента заключила с «Моспроектом-2» контракт на составление проектной документации стоимостью 123,5 миллионов рублей. Позднее она пройдет публичный технологический ценовой аудит и согласование с «Главгосэкспертизой».
Начало работ перенесено с 2018 на 2019 год.
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