Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.85
$
67.15
76.00
76.30
Прогноз
24.12 – 31.12
$
67.00
75.70
Индексы и котировки Brent
57.44
+0.10 Золото
1248.57
+0.02 РТС
1106.05
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.1352
+0.0007
03.12
1.1345
16.12
05.12
23.11

17 машино‑мест в Москве выставили на торги 

РИАМО + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИАМО
В столице выставили на торги 17 машино-мест на территории от района Хамовники до Черемушек, имена новых владельцев назовут 7 февраля, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.
«Машино-места из имущественной казны города Москвы выставлены на торги. Имена новых владельцев 17 машино-мест в подземных паркингах ЦАО и ЮЗАО станут известны 7 февраля 2019 года. Организатором торговой процедуры выступает департамент Москвы по конкурентной политике», — говорится в сообщении.
Так, в Центральном административном округе расположены 10 объектов продажи. В частности, в Хамовниках по адресу улица Остоженка, дом 11 выставлено машино-место площадью 27 квадратных метров со стартовой стоимостью 4,5 миллиона рублей.
Семь машино-мест расположены в Тверском районе по адресу: улица Селезневская, дом 22. Площадь лотов — от 35 до 45 квадратных метров. Начальная цена — от 3,6 до 4 миллионов рублей соответственно.
Еще один лот выставлен в Мещанском районе по адресу: улица Трубная, дом 33. Стартовая стоимость машино-места площадью 31 квадратный метр — 2,9 миллиона рублей.
В Юго-Западном административном округе в районе Черемушки выставлены семь машино-мест. Самый маленький объект площадью 20 квадратных метров выставлен от 1 миллиона рублей. Наибольший по площади лот — 75,8 квадратных метров — имеет начальную стоимость 3,7 миллиона рублей.
Все объекты расположены в жилых комплексах. Заявки на участие принимаются до 30 января 2019 года. Торги по объектам пройдут 7 февраля 2019 года.
РИАМО: последние новости
Власти Москвы могут получить право устанавливать минимальный размер фонда капремонта Новый корпус в ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском районе планируют достроить в 2020 г Застройщику в Химках разрешили начать продажу квартир в шести домах в квартале Свистуха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума приняла закон об отмене запрета на рекламу пива10
ФАС оштрафовала операторов «большой тройки»
Цена нефти Brent опустилась ниже $571
Саудовская Аравия приняла дефицитный бюджет
Президент Мексики вернет в бюджет часть зарплаты
Видео
04:06
Доллар превысил 67 рублей
Рынки
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
04:06
Путин ввел запрет на показ россиянам курсов валют
Личный счет Политика
03:23
Американцы сделали ставку на рубль
Рынки
04:33
Россия опять покупает бумаги США
Экономика Личный счет
03:36
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос
Экономика Компании
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Компании
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
12:17
США провоцируют экономическую катастрофу
Экономика Статьи
02:26
России пророчат откат в бедность и СССР
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение