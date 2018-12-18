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Названы места Подмосковья с самой дорогой землей 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Самые дорогие земельные участки промышленного назначения в Московской области расположены в пятикилометровой зоне от МКАД. Об этом говорится в материалах компании CBRE (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Средняя цена одного гектара земли, которую можно использовать под размещение складских и логистических комплексов, составила в 2018 году 13 миллионов рублей без учета стоимости коммуникаций, отмечается в исследовании.
«Земельные участки, в частности, крупные массивы под логистику и производство — это очень сложный сегмент, характеризующийся большим разбросом цен, на который влияет огромное количество факторов, — комментирует заместитель директора отдела исследований рынка CBRE Василий Григорьев. — В первую очередь, это расстояние до границ города, но не только — наличие коммуникаций, форма участка, находится он на первой линии шоссе или нет, обременения и санитарные зоны. В результате мы получаем рынок, где цены на соседние площадки могут отличаться в разы».
Как подсчитали в CBRE, самая дорогая промышленная земля находится в поясе до пяти километров от МКАД. Стоимость одного гектара такой земли в ближайшей к Москве зоне может достигать 92 миллионов рублей.
Ранее аналитики «Мир Квартир» представили свои данные по районам Подмосковья с самой дешевой землей под строительство коттеджей. По их данным, минимальные цены на такие участки зафиксированы в удаленных от столицы Озерском и Серебряно-Прудском районах области. Стоимость сотки в этих локациях в ноябре 2018-го составила 57,3 и 69,3 тысячи рублей соответственно.
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