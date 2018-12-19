Подорожает ли новое жилье в Новом году

Долевое участие в строительстве жилья с будущего года станет регулироваться более жестко, если поправки в соответствующий закон будут приняты Госдумой

Поправки на этой неделе прошли второе чтение. Они коснутся всех новостроек, в том числе уже начатых.

Девелоперы опасаются, что это приведет к уходу с рынка частных строительных компаний, и основным игроком на рынке станет государство.

Ужесточение правил финансирования на рынке новостроек может обернуться подорожанием новых квартир. Причем эксперты рынка говорят, что верхней границы для роста цен просто не существует: либо строители сумеют продать квадратные метры по таким ценам, либо разорятся, третьего им не дано.

Инициатор поправок, депутат Госдумы Николай Николаев в среду был не доступен для комментариев. Но вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко сказала «Ридусу» , что новшествам в законе о долевом строительстве оппонируют именно те застройщики, которые не уверены в своем положении на рынке.

«Это те застройщики, которые изначально не собрали нужного объема денег на свои проекты: либо проект сам по себе плохой, либо цена заведомо завышена, либо по каким-то еще причинам. И в таких случаях новые правила оградят дольщиков в том числе от вовлечения в потенциально провальные проекты», — объяснила она, почему многие девелоперы не в восторге от инициативы Николаева.

Рост цен на новостройки после 1 июля 2019 года произойдет (как следствие нововведений, без учета внешних факторов) лишь на несколько процентов — это разница между бесплатным «кредитованием» со стороны дольщиков и стоимостью кредита у банков.

«Если застройщик привлекает деньги граждан, он должен будет открыть так называемые эскроу-счета — это аналог банковской ячейки, куда кладутся взносы покупателей квартир, но к которым девелопер не может прикоснуться до момента, пока не выдаст дольщикам ключи на руки. До того момента банк эти деньги использовать может, а застройщик — нет», — говорит Радченко.

Понятно, что девелоперы недовольны. Деньги дольщиков для них бесплатны, а банк будет выдавать кредиты под процент.

Но предупреждения со стороны некоторых девелоперов, что в результате цены на новое жилье подскочат на 20 процентов — это опасения за их собственный бизнес, и они не отражают общую ситуацию, продолжает эксперт.

Она привела данные специального исследования компании PriceWaterhouseCoopers. Из него следует, что в районах массовой застройки жилье при новoй схеме подорожает на 3%, а в точечных проектах — на 3,8%. Это соразмерно инфляционному приросту. Зато существенно снизятся риски недостроя.

Соответственно, в новых условиях, застройщики будут иметь возможность предоставлять меньшую скидку к ценам квартир на начальных этапах строительства относительно цен готовых квартир. Это позволит застройщикам компенсировать снижение рентабельности, возникающее в следствие увеличения себестоимости.