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Курс евро превысил 77 рублей 

RT на русском 2 часа назад
Курс евро превысил 77 рублей впервые с 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро увеличился на 60 копеек и составил 77,03 рубля.
Курс доллара вырос на 29 копеек — до 67,57 рубля.
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