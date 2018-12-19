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Курс евро превысил 77 рублей
RT на русском
2 часа назад
Комментарии
Курс евро превысил 77 рублей впервые с 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро увеличился на 60 копеек и составил 77,03 рубля.
Курс доллара вырос на 29 копеек — до 67,57 рубля.
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