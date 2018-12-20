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Покупателем здания «Центрального телеграфа» у Кремля стало ООО «Первый» 

РИА Недвижимость + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
"Центральный телеграф" продал здание в Никитском переулке девелоперской компании ООО "Первый", сообщил РИА Новости источник, близкий к сделке.
Ранее в среду "Ростелеком" сообщил, что его дочернее предприятие "Центральный телеграф" закрыло сделку по продаже здания в Никитском переулке за 2 миллиарда рублей. Здание общей площадью 12 тысяч квадратных метров было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 метрах от московского Кремля.
"Здание купил девелопер ООО "Первый", — сказал источник.
Koмпaния OOO "Пepвый" нaчaлa cвoю paбoтy в 2010 гoдy, ввела в экcплyaтaцию бoлee 55 тысяч квадратных метров жилья. Koмпaния cтpoит мaлoэтaжныe и индивидyaльныe дoмa, a тaкжe тayнxaycы. Cтpoитeльcтвo идeт нa cвoиx зeмeльныx yчacткax, кoтopыe пocлe пocтpoйки пepexoдят в coбcтвeннocть пoкyпaтeлeй.
РИА Недвижимость: последние новости
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