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Евро обновил максимум с 9 ноября 

360tv.ru + ещё 8 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
19 ноября евро преодолел отметку в 77 рублей впервые с 9 ноября 2018 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской биржи.
Днем курс евро составил 77,03 рубля, поднявшись сразу на 60,25 копейки. Доллар также укрепился до 67,57 рубля, прибавив 28,75 копейки. Бивалютная корзина подрожала на 42,93 копейки до 71,23 рубля.
Эксперты агентства утверждают, что процесс связан с ожиданием решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Оно будет обнародовано вместе с макроэкономическими прогнозами в 22:00 мск. Через полчаса после этого начнется пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.
Ожидается увеличение ставки на 0,25 процентного пункта до 2,25-2,50% годовых.
Накануне до минимума прошлого года снизились цены на нефть. По данным ИА Nation News, нефть марки Brent подешевела до 56,97 доллара за баррель.
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