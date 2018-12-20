Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.26
$
67.49
76.80
77.08
Прогноз
24.12 – 31.12
$
68.37
76.80
Индексы и котировки Brent
56.08
–0.51 Золото
1249.00
+0.04 РТС
1099.63
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
20.12
1.1420
+0.0075
05.12
1.1345
18.12
07.12
26.11

Раскрыты доходы застройщиков Москвы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В период с января по ноябрь 2018 года в российской столице было зарегистрировано 65,5 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилья. Всего девелоперы продали квартир более чем на 626 миллиардов рублей, говорится в сообщении аналитической службы портала Urbanus.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По итогам 2018-го спрос на первичную недвижимость в городе увеличился по сравнению с показателем прошлого года на 45 процентов, подсчитали аналитики.
В настоящее время на московском рынке работают более сотни строительных компаний, в актуальном портфеле которых насчитывается 250 проектов. В 2018 году продажи стартовали в 89 комплексах с квартирами и апартаментами. Совокупный объем предложения нового жилья в Москве достиг 3,5 миллиона квадратных метров. Общая площадь недвижимости, по которой получено разрешение на строительство, оценивается в 19 миллионов «квадратов».
Что касается ценовых показателей, то по сравнению с предыдущим годом они изменились незначительно, отмечают эксперты Urbanus.ru.
«Строительный рынок представляет собою неустойчивую конструкцию, нарушить равновесие которой может любая мелочь. Следующий год пройдет в попытках девелоперов найти и соблюсти этот баланс», — резюмируют они.
В конце ноября кредитные эксперты предрекли российскому рынку недвижимости новый кризис: по их мнению, для сохранения платежеспособного спроса на жилье государству придется снова запускать механизм субсидирования ипотечных ставок из бюджета.
Последние новости
В США захотели провести международную операцию против России в Черном море Продырявленный «Союз МС-09» полетел домой Украину пригрозили лишить безвиза
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США призвали ФРГ отказаться от «Северного потока-2»
Что будет с рублем после решения ФРС3
Россияне смогут оплачивать покупки по номеру телефона1
Катастрофа Украины: дефолт подкрался незаметно6
Российский банк приготовился к отключению от Visa184
Видео
04:06
Доллар превысил 67 рублей
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
06:39
Доходы россиян рухнули
Личный счет Статьи
01:25
Выполнение указов Путина оказалось под угрозой
Экономика
01:29
Украина убивает российские банки
Экономика Компании
00:43
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Личный счет Экономика
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
02:09
Литва покусилась на деньги россиян
Экономика В мире
01:45
Китай отказался капитулировать перед США
Экономика Азия
00:32
Путин запретил показывать россиянам курсы валют
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение