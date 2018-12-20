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Дорогие квартиры в Москве станут еще дороже 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году квартиры в элитных московских новостройках вырастут в цене на пять — семь процентов. Такой прогноз содержится в материалах компании Kalinka Group, предоставленных редакции «Ленты.ру».
«Удорожание элитного жилья в столице будет вызвано ростом издержек застройщиков. На это повлияют поправки к ФЗ-214 (закону о долевом строительстве жилья — прим. "Ленты.ру"), переход на эскроу-счета, а также увеличение НДС на два процента», — поясняют аналитики.
Они уверены, что девелоперам придется переложить издержки на покупателей.
Также в наступающем году аналитики ожидают уменьшения доли ипотечных продаж на рынке «элитки» и в целом снижения числа заключаемых сделок.
«В 2019 году на первичный рынок элитной недвижимости Москвы выйдут много новых проектов, которые будут экспонироваться как в открытых, так и закрытых продажах. Как следствие, у покупателей будет больше выбора, а конкуренция между проектами усилится», — прогнозируют эксперты.
В ноябре текущего года стало известно, что высокобюджетные квартиры в Москве все чаще выбирают молодые клиенты — в возрасте до 40 лет. При этом они предпочитают не покупать, а арендовать дорогую недвижимость.
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