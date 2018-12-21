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Россияне рассказали о главных недостатках съемного жилья 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг жалоб туристов на снятое жилье, проведя опрос в социальных сетях. Материалы исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Выяснилось, что большинство российских туристов — порядка 37 процентов — жалуются на отсутствие заявленных при бронировании удобств: санузла, окон и прочих. Кроме того, их раздражает, когда объект удален от моря или другого водоема больше, чем заявлено в описании — на это указал 21 процент респондентов.
В первую пятерку жалоб путешественников на снятое жилье также вошли плохая шумоизоляция помещений (11 процентов), стройка в арендованном жилье (9 процентов) и то, что нежилые помещения — например, гаражи и эллинги — сдаются под видом жилых.
Кроме того, туристов бесят неудобства при подходе к месту жительства и отсутствие кухни и балкона в помещении.
Ранее в декабре были названы главные страхи арендующих жилье на короткий срок. Больше всего они боятся остаться без крыши над головой из-за того, что забронированный объект окажется уже занятым. На втором месте в списке рисков — пересдача объекта повторно недобросовестным съемщиком.
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Недвижимость , Lenta.ru
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