Россияне рассказали о главных недостатках съемного жилья

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг жалоб туристов на снятое жилье, проведя опрос в социальных сетях. Материалы исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»

Выяснилось, что большинство российских туристов — порядка 37 процентов — жалуются на отсутствие заявленных при бронировании удобств: санузла, окон и прочих. Кроме того, их раздражает, когда объект удален от моря или другого водоема больше, чем заявлено в описании — на это указал 21 процент респондентов.

В первую пятерку жалоб путешественников на снятое жилье также вошли плохая шумоизоляция помещений (11 процентов), стройка в арендованном жилье (9 процентов) и то, что нежилые помещения — например, гаражи и эллинги — сдаются под видом жилых.

Кроме того, туристов бесят неудобства при подходе к месту жительства и отсутствие кухни и балкона в помещении.

Ранее в декабре были названы главные страхи арендующих жилье на короткий срок. Больше всего они боятся остаться без крыши над головой из-за того, что забронированный объект окажется уже занятым. На втором месте в списке рисков — пересдача объекта повторно недобросовестным съемщиком.