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Раскрыта стоимость самого дорогого жилья в Москве 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ценовой максимум на столичном рынке вторичного жилья по итогам ноября 2018 года составил 3,6 миллиарда рублей за объект. Об этом сообщается в материалах компании «Миэль-Сеть офисов недвижимости», поступивших в пятницу, 21 декабря, в редакцию «Ленты.ру».
В таком бюджете на продажу выставлены двухуровневые апартаменты площадью 1256 квадратных метров на последних этажах многофункционального комплекса (МФК) Four Seasons на Манежной площади (гостиница «Москва»). Стоимость метра в пентхаусе соответствует среднему по МФК уровню в 2,9 миллиона рублей.
Средняя по Центральному административному округу цена квадратного метра при этом составила 400 тысяч рублей, подсчитали в компании. Средняя стоимость однокомнатной квартира в центре столицы составила 16 миллионов, двухкомнатной — 20-25 миллионов рублей.
В ноябре на ЦАО пришлось 27 процентов всего столичного предложения вторичных квартир. На втором месте оказался ЗАО с показателем в 20 процентов, доли остальных округов находятся в пределах 7-10 от всего объема предложения.
Квартиры в московских элитных новостройках а 2019 году могут подорожать на пять-семь процентов. С таким прогнозом в декабре выступили аналитики компании Kalinka Group. «Удорожание элитного жилья в столице будет вызвано ростом издержек застройщиков. На это повлияют поправки к ФЗ-214, переход на эскроу-счета, а также увеличение НДС на два процента», — отметили в компании.
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