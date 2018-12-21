Раскрыта стоимость самого дорогого жилья в Москве

Ценовой максимум на столичном рынке вторичного жилья по итогам ноября 2018 года составил 3,6 миллиарда рублей за объект. Об этом сообщается в материалах компании «Миэль-Сеть офисов недвижимости», поступивших в пятницу, 21 декабря, в редакцию «Ленты.ру».

В таком бюджете на продажу выставлены двухуровневые апартаменты площадью 1256 квадратных метров на последних этажах многофункционального комплекса (МФК) Four Seasons на Манежной площади (гостиница «Москва»). Стоимость метра в пентхаусе соответствует среднему по МФК уровню в 2,9 миллиона рублей.

Средняя по Центральному административному округу цена квадратного метра при этом составила 400 тысяч рублей, подсчитали в компании. Средняя стоимость однокомнатной квартира в центре столицы составила 16 миллионов, двухкомнатной — 20-25 миллионов рублей.

В ноябре на ЦАО пришлось 27 процентов всего столичного предложения вторичных квартир. На втором месте оказался ЗАО с показателем в 20 процентов, доли остальных округов находятся в пределах 7-10 от всего объема предложения.

Квартиры в московских элитных новостройках а 2019 году могут подорожать на пять-семь процентов. С таким прогнозом в декабре выступили аналитики компании Kalinka Group. «Удорожание элитного жилья в столице будет вызвано ростом издержек застройщиков. На это повлияют поправки к ФЗ-214, переход на эскроу-счета, а также увеличение НДС на два процента», — отметили в компании.