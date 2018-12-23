Самую дорогую коммунальную квартиру обнаружили в Москве

Комнаты в сталинской коммуналке в Замоскворечье стоят 26 миллионов рублей. Объявление о продаже жилплощади опубликовано на сайтах Avito и Domofond.

На шестом этаже кирпичного дома находится самая дорогая коммунальная квартира России. Здание относится к так называемым «сталинским» постройкам.

«Дом после капитального ремонта, чистый подъезд. Соседи хорошие, доброжелательные», — сказано в объявлении.

Продавец обещает потрясающий вид на набережную реки и содействие в получении специальных условий и преференций по ипотеке. Стоимость комнаты в квартире оценена владельцами в 26 миллионов рублей, однако возможен торг.

Как сообщила Lenta.Ru, экспертами агентства недвижимости ранее были проанализированы различные предложения в коммунальных квартирах Москвы. В первом полугодии 2018 самым дорогим стала комната за 14 миллионов рублей. За эти деньги покупателям предлагалась 12-метровая жилплощадь в доме на Арбате.

Специалисты по недвижимости отметили, что стоимость подобных объектов порядком завышена, но это характерно для центральных улиц Москвы.