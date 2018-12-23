Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.64
$
68.75
78.10
78.45
Прогноз
24.12 – 31.12
$
67.00
75.70
Индексы и котировки Brent
53.50
+0.00 Золото
1255.74
+0.01 РТС
1077.17
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
21.12
1.1359
–0.0052
07.12
1.1411
18.12
07.12
26.11

Самую дорогую коммунальную квартиру обнаружили в Москве 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Комнаты в сталинской коммуналке в Замоскворечье стоят 26 миллионов рублей. Объявление о продаже жилплощади опубликовано на сайтах Avito и Domofond.
На шестом этаже кирпичного дома находится самая дорогая коммунальная квартира России. Здание относится к так называемым «сталинским» постройкам.
«Дом после капитального ремонта, чистый подъезд. Соседи хорошие, доброжелательные», — сказано в объявлении.
Продавец обещает потрясающий вид на набережную реки и содействие в получении специальных условий и преференций по ипотеке. Стоимость комнаты в квартире оценена владельцами в 26 миллионов рублей, однако возможен торг.
Как сообщила Lenta.Ru, экспертами агентства недвижимости ранее были проанализированы различные предложения в коммунальных квартирах Москвы. В первом полугодии 2018 самым дорогим стала комната за 14 миллионов рублей. За эти деньги покупателям предлагалась 12-метровая жилплощадь в доме на Арбате.
Специалисты по недвижимости отметили, что стоимость подобных объектов порядком завышена, но это характерно для центральных улиц Москвы.
360tv.ru: последние новости
Ключи от квартир вручили дольщикам Подольска и Орехово‐Зуева Центробанк Швеции впервые за 7 лет повысил ставку Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на дороги
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков2
Украина замерзнет: у «Нафтогаза» закончились деньги270
ЦБ озвучил решение по потребительским кредитам31
«Укрзализныця» пожаловалась на нехватку запчастей из РФ2
Худшая неделя: биржи США охватила паника48
Видео
05:07
Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
03:39
Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар
Рынки
00:59
Украина замерзнет: у «Нафтогаза» закончились деньги
Компании Статьи
04:22
Кудрин отреагировал на слова Путина об экономике
Экономика
10:46
Паника в России: за нами следят банки и налоговая
Личный счет Статьи
06:39
Нефть рухнула и повлекла за собой рубль
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
06:39
Доходы россиян рухнули
Личный счет Статьи
01:25
Выполнение указов Путина оказалось под угрозой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение