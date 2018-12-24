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Названы любимые районы богатых москвичей 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: ТАСС
По итогам 2018-го Хамовники стали самым популярным районом среди покупателей дорогих квартир в Москве, свидетельствуют материалы агентства Kalinka Group, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
В Хамовниках в уходящем году было заключено 37 процентов сделок с элитной недвижимостью, подсчитали аналитики. На втором месте в рейтинге покупательских предпочтений — Тверской район и Замоскворечье: на оба пришлось по 15 процентов продаж.
Наиболее высокобюджетные сделки в свою очередь заключались в районе Патриарших прудов: средний бюджет приобретения квартиры здесь составил 263 миллиона рублей. На Остоженке этот показатель равен 222 миллионам рублей.
Всего, по информации Kalinka Group, с начала 2018 года на элитном рынке недвижимости в Центрально округе Москвы были закрыты порядка 880 сделок — на 29 процентов больше, чем в 2017-м.
Ранее в декабре аналитики спрогнозировали удорожание элитного жилья в столице. По их мнению, в 2019-м квартиры в высокобюджетных новостройках вырастут в цене на пять-семь процентов из-за увеличения издержек застройщиков.
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Недвижимость , Lenta.ru
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