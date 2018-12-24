Ozon переехал в «Москва-Сити» 

Онлайн-ритейлер Ozon завершил переезд штаб-квартиры в деловой центр "Москва-Cити", рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании Cushman & Wakefield, выступившей консультантом сделки аренды нового офиса.
"Компания закончила переезд в небоскреб "Башня на Набережной" и теперь занимает девять этажей в бизнес-центре, или более 17 тысяч квадратных метров арендуемых площадей", — сообщил представитель консультанта.
Он отметил, что в новый офис переехали все подразделения компании, включая агентство Ozon.travel.
Переезд Ozon проходил в несколько этапов. Летом компания заняла пять этажей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, затем дважды оформила сделки по расширению арендуемых помещений, отметили в напомнил Cushman & Wakefield.
Интернет-компания Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce площадок. Занимает шестое место в списке самых дорогих компаний Рунета по версии российского Forbes.