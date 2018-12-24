Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.55
$
68.63
98.50
78.20
Прогноз
09.01 – 16.01
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
53.75
+0.09 Золото
1261.81
–0.02 РТС
1071.04
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.1405
+0.0050
10.12
1.1355
20.12
10.12
28.11

Ozon переехал в «Москва-Сити» 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Онлайн-ритейлер Ozon завершил переезд штаб-квартиры в деловой центр "Москва-Cити", рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании Cushman & Wakefield, выступившей консультантом сделки аренды нового офиса.
"Компания закончила переезд в небоскреб "Башня на Набережной" и теперь занимает девять этажей в бизнес-центре, или более 17 тысяч квадратных метров арендуемых площадей", — сообщил представитель консультанта.
Он отметил, что в новый офис переехали все подразделения компании, включая агентство Ozon.travel.
Переезд Ozon проходил в несколько этапов. Летом компания заняла пять этажей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, затем дважды оформила сделки по расширению арендуемых помещений, отметили в напомнил Cushman & Wakefield.
Интернет-компания Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce площадок. Занимает шестое место в списке самых дорогих компаний Рунета по версии российского Forbes.
РИА Недвижимость: последние новости
Минстрой: ежегодные 120 млн "квадратов" жилья находятся под вопросом Власти Москвы продлили льготы по аренде для малого бизнеса Собрания дольщиков трех домов Urban Group определили способ их достройки
Комментарии
Недвижимость , Компании , РИА Новости , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уличный доллар уходит в прошлое2
Представлен список мегапроектов на триллионы рублей
Какие санкции ждут Россию в новом году
Орешкин дал прогноз по росту ВВП в 2019 году
Как изменилась мировая экономика в 2018 году1
Видео
03:39
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
03:13
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»
Экономика Статьи
05:07
Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
02:41
Россия решила спасти «умирающее» государство
Экономика Статьи
01:45
Китай выбрал новый курс и пожалел
Рынки Статьи
03:39
Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар
Рынки
00:59
Украина замерзнет: у «Нафтогаза» закончились деньги
Компании Статьи
04:22
Кудрин отреагировал на слова Путина об экономике
Экономика
10:46
Паника в России: за нами следят банки и налоговая
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение