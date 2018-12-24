Ozon переехал в «Москва-Сити»

Онлайн-ритейлер Ozon завершил переезд штаб-квартиры в деловой центр "Москва-Cити", рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании Cushman & Wakefield, выступившей консультантом сделки аренды нового офиса.

"Компания закончила переезд в небоскреб "Башня на Набережной" и теперь занимает девять этажей в бизнес-центре, или более 17 тысяч квадратных метров арендуемых площадей", — сообщил представитель консультанта.

Он отметил, что в новый офис переехали все подразделения компании, включая агентство Ozon.travel.

Переезд Ozon проходил в несколько этапов. Летом компания заняла пять этажей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, затем дважды оформила сделки по расширению арендуемых помещений, отметили в напомнил Cushman & Wakefield.