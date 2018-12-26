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Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Shutterstock
В 2019 году наиболее выгодно в Европе будет вкладывать деньги в недвижимость таких стран, как Чехия, Словения и Кипр. Об этом говорится в материалах агентства Kalinka Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Эксперты полагают, что объекты различного назначения в перечисленных странах будут дорожать достаточно высокими темпами — на 5-15 процентов в год.
Также ожидается рост цен на рынке недвижимости Греции за счет возможности получения «золотой визы» в обмен на покупку квадратных метров. Как отмечается в предоставленных материалах, в 2017 году страну посетили более 30 миллионов туристов. Перспективным направлением для инвестиций аналитики считают Афины, так как аренда недвижимости в этом греческом городе пользуется спросом независимо от сезона.
«Для инвестиций в коммерческую недвижимость клиенты Kalinka International активно выбирают Германию и Австрию, покупая объекты, чтобы получать доход от сдачи в аренду. Инвесторы ищут стабильные рынки для сохранения своих активов», — подчеркивают риелторы.
В 2018-м россияне были достаточно активны на зарубежных рынках недвижимости. Так, по итогам лета число российских заявок на покупку иностранной недвижимости выросло в полтора раза к аналогичному периоду прошлого года. Пятерку наиболее востребованных стран у покупателей из России составили Франция, Италия, Кипр, Испания и Греция.
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Недвижимость , Lenta.ru
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