Крым продал более половины национализированного имущества Коломойского

Более половины национализированного крымского имущества украинского олигарха Игоря Коломойского продано, а деньги направлены на нужды обманутых вкладчиков, сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина.

После вхождения Крыма в состав РФ украинские банки отказались возвращать вклады жителям региона. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у "Приватбанка". Обязанность компенсировать потери крымчан, чьи вклады не превышают 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков. Власти Крыма для выплат крупных вкладов приняли решение национализировать крымское имущество Коломойского. Первым проданным объектом стал санаторий "Форос".

"Больше половины имущества мы реализовали. Оставшееся имущество в следующем году будет выставлено на торги, а проданные средства отправятся в Фонд защиты вкладчиков", — сказала Анюхина журналистам.

По словам министра, в текущем году от приватизации имущества украинского олигарха было выручено 575 миллионов рублей.