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Superjob рассказал о востребованных специальностях в IT-сфере 

Национальная Служба Новостей + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сервис Superjob изучил спрос на специалистов в области IT-технологий. В исследовании говорится, что в 2019 году останутся востребованы разработчики приложений для систем iOS и Android. Это связано с высокими темпами развития мобильных приложений, пишет газета «Известия». Зарплаты в этой области составляют от 130 до 300 тыс. рублей.
В новом году вырастет спрос на UI/UX-дизайнеров, разрабатывающих интерфейсы сайтов. Как правило, на одно место претендуют 2,5 соискателя. А зарплата в среднем составляет 120 тыс. рублей, отмечает Ura.ru.
В докладе говорится, что также вырастет спрос на специалистов по тестированию/QA. Эти специалисты могут рассчитывать на ежемесячное вознаграждение в 90 тыс. рублей. На одну вакансию по этой специальности в среднем претендуют 4,5 резюме.
Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова рассказала НСН, что будет в рынком труда в 2019 году.
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Недвижимость , Личный счет , Рынки , газета "Известия" , РИА Ura.ru
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