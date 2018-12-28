Прощай, холода: куда уезжают россияне

Россияне предпочитают покупать заграничную недвижимость в Болгарии, Испании и Турции. Это самые популярные направления, свидетельствуют данные аналитиков. Лидерство Болгарии связанно с низкими ценами на жилье на побережье, поясняют они. Наибольшее количество покупателей живут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Эксперты полагают, что в ближайшее время будет дорожать жилье в Восточной Европе, на Кипре, в Греции.

Самая популярная страна для покупки недвижимости за границей — Болгария. Потом идут Испания, Турция, Кипр и Черногория. Больше всего реальных и потенциальных покупателей зарубежной недвижимости живут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке и Перми. К такому выводу пришли в Финансовом университете при Правительстве РФ . Социологическое исследование проведено на базе 78 городов России с населением более 250 тысяч человек.

Главный редактор Prian.ru Филипп Березин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Болгария была особенно популярной до 2014 года, сейчас же испанский рынок нагнал болгарский.

Дело в том, что в Болгарии наблюдается ежегодный рост цен — более 5%. Ситуация длится уже четыре года, и больше всего дорожает София и другие крупные города. Стоимость жилья на побережье стабильна. По-прежнему есть предложения жилья за 15-20 тысяч евро. На эту сумму можно приобрести квартиру или студию, но не на первой береговой линии. В других приморских странах таких дешевых предложений просто не найти.

Еще 10 лет назад доля покупателей из России и Украины в сегменте болгарской курортной недвижимости составляла в общей сложности 70%, говорит Березин. Сейчас, по его словам, речь идет максимум о 20%.

Если для россиян из-за экономической ситуации многие объекты стали недоступными, то для основных покупателей, местного населения, возможностей для выгодной покупки прибавилось. Так, сильно подешевела ипотека — 3 -3,5%. Жилищные кредиты стали более доступными, оживился внутренний спрос, рассказал Березин.

Правда, цены все-таки не дотягивают до тех, что были в 2007 году. Тогда прайс был намного выше.

Тем не менее, результаты опроса Финансового университета также показали, что спрос россиян на зарубежную недвижимость за последние два года вырос более чем в полтора раза — на 70%. Но число потенциальных покупателей остается незначительным.

«Рост этого показателя свидетельствует о повышении платежеспособности российских граждан по сравнению с уровнем двухлетней давности. Оно прежде всего связано с оживлением экономики, которое мы наблюдали в 2017 — 2018 годах», — говорится в материалах Финансовой академии.

Однако, отметили эксперты, уровень благополучия россиян все еще значительно отстает от аналогичных показателей развитых государств, где владение иностранной недвижимостью — достаточно распространенное явление.

Рост интереса россиян к иностранной недвижимости неравномерен по странам потенциальных приобретений. Так, спрос на недвижимость в Турции за последние два года вырос практически в четыре раза, в Болгарии — в два с половиной раза, в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории — примерно в два раза.

С другой стороны, рост спроса на недвижимость в Испании оказался намного ниже среднего (20%), а спрос на недвижимость во Франции, Греции, Великобритании и многих других странах Северной и Западной Европы остался на уровне двухлетней давности или даже снизился.

Не вырос или упал интерес россиян к недвижимости в ближайшем зарубежье — в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и на Украине — как представляется, это связано с тем, что трудовые мигранты, прибывшие из этих государств, все менее склонны рассматривать свое возвращение на родину, что снижает спрос на жилье со стороны российских резидентов, отмечается в исследовании.

Больше всего россиян за границей интересует покупка жилой недвижимости, они приобретают квартиры и дома. Их доля составляет 83%.

Наибольший спрос на зарубежную недвижимость предъявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. В число лидеров по активности населения на рынке зарубежной недвижимости входят также Сочи, Владивосток, Пермь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург.

При этом эксперты уже назвали ряд стран, покупка недвижимости в которых будет приносить высокую доходность. Во-первых, это страны Восточной Европы. Цена объектов в таких странах, как Чехия (прежде всего, Прага) и Словения, вырастет на 5−10%.

«На Кипре недвижимость также будет продолжать дорожать, но уже медленнее — на 10−15%, а не 30%, как было раньше», — отметила председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Также ожидается рост цен на рынке Греции за счет возможности получения «золотой визы» в обмен на покупку недвижимости и высокой доходности от сдачи в краткосрочную аренду. В 2017 году страну посетили более 30 млн туристов.

Перспективным направлением для инвестиций являются Афины, так как аренда недвижимости в этом греческом городе пользуется спросом независимо от сезона, отмечают в Kalinka Group. Для инвестиций в коммерческую недвижимость клиенты активно выбирают Германию и Австрию, покупая объекты, чтобы получать доход от сдачи в аренду.

Самой выгодной считается покупка недвижимости при отельном управлении, где гостиницы сами занимаются сдачей в аренду. Обычно это курортные локации.