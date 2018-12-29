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Ставки по ипотеке начали расти 

Ридус 5 часов назад
Фото: ТАСС
Центробанк России опубликовал данные, согласно которым средневзвешенная ставка по ипотеке в российских банках впервые после длительного перерыва стала расти и поднялась до 9,52%.
«В сентябре и октябре ставка находилась на исторически минимальном уровне в 9,41%», — напоминает РБК.
Весь 2018 год ипотечное кредитование показывало высокие темпы роста: плюс 9% по количеству (123,83 тысячи выданных кредитов) и плюс 23% по объемам (более 266,14 миллиарда рублей). Средний чек за год прибавил 13%, увеличившись с 1,91 до 2,15 миллиона рублей. С января по ноябрь количество вновь выданных жилищных кредитов выросло на 40%, объемы — на 53%.
Глядя на эту статистику может показаться, что население России массово бросилось записываться в кредитное рабство на десять, пятнадцать и двадцать лет вперед. Брать огромные кредиты людей толкает назревший жилищный вопрос и опасение роста цен на недвижимость.
Как сообщал «Ридус», ужесточение правил финансирования на рынке новостроек может обернуться резким — на 20% — подорожанием новых квартир. Но это не точно.
Ридус: последние новости
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Комментарии5
Недвижимость , Центральный банк России
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